TV Azteca no limitará a Adal Ramones

El comediante y actor dio a conocer que con su llegada como conductor a “La Academia”, no tendrá impedimento alguno para hacer otros proyectos fuera del Ajusco

Recientemente se dio a conocer que Adal Ramones estaría al frente de la conducción del reality show “La Academia”, lo cual hizo pensar que el actor, comediante y conductor, vestiría completamente la camiseta de TV Azteca, viéndose limitado a hacer otros proyectos, ya sean, series, programas de televisión u obras de teatro. Sin embargo, fue el mismo Adal quien aclaró que la televisora del Ajusco le dio completa libertad de realizar cuanto proyecto llegue a sus manos sin impedimento alguno, razón por la que el conductor decide aceptar el proyecto de “La Academia”.

Con más de veinte años, siendo partícipe de infinidad de proyectos en Televisa, Adal vivió una etapa de cambios, mismos que le dejaron parado por mucho tiempo, sin oportunidad de continuar realizando contenido para la empresa, es por ello que declara que esta oportunidad para conducir “La Academia” era imperdible.

“Dios mío, ‘La Academia’ no es cualquier cosa, es la joya de la corona. Lo que me sorprendió también fue la disposición de los ejecutivos para conmigo. Me preguntaron: ‘¿qué quieres?, ¿qué te haría sentir a gusto?’. Yo me sentía como niño en dulcería diciendo: ‘¿se podrá esto?’, ‘¿se podrá lo otro? Y bueno a todo me han discho que sí, estoy encantado”.

Añadió que no se trata de un lucimiento personal. “Es que cuando tienes un parque de diversiones con una empresa tan grande como ésta y te dicen: ‘¿te podrías lanzar de un helicóptero?’ Obviamente diré que sí, porque somos contadas las personas que podemos jugar a eso. Si me dicen ‘canta’, canto; ‘baila’, bailo; ‘actúa’, actúo. Les pedí también que me dejen estar en la parte creativa y opinar, pues nunca me ha gustado ser el conductor que entra y le ponen un chícharo. Nunca entré con guión en los realities ni en ‘Otro rollo’, porque soy alguien a quien le gusta improvisar”.

Aclara que su llegada a TV Azteca no ha sido un tema de dinero “Azteca habló conmigo y me dijo: ‘Adal, puedes hacer todo lo que quieras. ¿Quieres hacer televisión en otra compañía?, ¿Quieres hacer una serie?, hazla. En todo te vamos apoyar, tienes total libertad de seguir con tus proyectos. Creo que gozar de esa libertad vale más que todo el dinero que le puedan pagar a cualquiera, porque no estoy atado”. En ese mismo tenor detalló que “Es como cuando un jugador se cambia y tiene que dejar la camiseta de sus sueños, para de repente entrar a otro equipo, pero ahí se vuelve el goleador, ese es mi sueño ahora. Si los políticos cambian de partido, ¿por qué no cambiarme de televisora? Sé que mucha gente me verá con el logotipo de Televisa, a la cual le agradezco todo lo que soy, pero también tenemos que evolucionar, cambiar y avanzar”.

“Desde hace tres años no era artista exclusivo de Televisa y tampoco había proyectos para mí. Sin embargo, creo que no es culpa de la programación, ni de los ejecutivos de allá, creo que fue de ambas partes, porque yo tampoco corría a decir: ‘Quiero tener mi programa’. Creo que no ansiaba hacer televisión por estar metido en otros negocios”.