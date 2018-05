Faltó la segunda vuelta electoral, dice Zavala

“Al PRI le encantaría tenerla ahora”

Margarita Zavala Gómez del Campo, candidata independiente a la Presidencia de la República, consideró que en el actual proceso electoral debió existir la segunda vuelta, para que los ciudadanos pudieran expresarse mejor al momento de sufragar.

Durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer, la aspirante presidencial, destacó que en algún momento el PAN se opuso y el PRI nunca la aceptó, pero ahora sí es necesaria.

“Hizo falta una segunda vuelta electoral, estoy convencida de que sí.

Al PRI le encantaría tenerla ahora, siempre creyó que no le iba a servir. La segunda vuelta electoral, en un país como este donde se piensa diferente, es una manera de respetar el derecho ciudadano a decir lo que piensa y por ahí se abre una posibilidad”, expresó Zavala en el encuentro.

La ex panista pidió a los ciudadanos que hagan bien las cosas y razonar el voto.

Zavala evadió responder sobre una posible declinación y sobre la división de los simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), que podría provocar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

“Son los electores y los ciudadanos los que deciden. En el término de Andrés Manuel López Obrador tengo mis diferencias, no es un demócrata, no acepta derrotas, no acepta que alguien piense distinto”, expresó.

“Lo que nos tenemos que plantear qué es lo correcto, con qué nos vamos a conformar, así ha sido mi campaña, no nos conformemos con el menos malo, no votemos por nuestros miedos, no votemos por nuestras angustias, sino a partir de nuestros anhelos”, dijo la independiente.

Zavala Gómez del Campo recordó que en sus inicios promovía el voto por el PAN y le decían que eso era el voto más inútil que existía, porque el que siempre ganaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Margarita agregó que está acostumbrada al voto razonado y de conciencia, y que al final de cuentas lo que cuenta es el ciudadano y la boleta, y la decisión de qué quiere para el país.

“Si no logras ganar ¿qué sigue en tu vida política?”, preguntó la moderadora Ana Paula Ordorica.

“Vamos por partes, la pregunta es para todos, después del 1 de julio nos vamos a amanecer todos y después todos vamos a tener que construir ese camino para sacar adelante al país, independientemente de quién gane.

En su exposición, Zavala también puso énfasis en marcar diferencias entre la estrategia de seguridad del actual Gobierno y la Administración de su esposo Felipe Calderón.

En el Gobierno actual, dijo, se abandonó a las instituciones de seguridad.

Por ejemplo, se desapareció a la Secretaría de Seguridad y se pasaron sus funciones a Gobernación, además de que se destinaron menos recursos presupuestales.

“Abandonaron a las instituciones de seguridad, la escondieron en términos de importancia y financiamiento y no hubo un peso más, la policía no fue fortalecida”, afirmó.

Sobre su candidatura independiente, Zavala consideró que abonará en una nueva reforma en la materia sobre la inequidad frente a los partidos políticos en el financiamiento y en los spots.