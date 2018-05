Hasta en Las Vegas soy el favorito para ganar: AMLO

Dice que no cerrará base aérea de Santa Lucía

Pide a candidatos de Morena ir a 150 casas al día para garantizar voto

José Luis Montañez

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, enfatizó que de llegar a la Presidencia no cerrará la base militar de Santa Lucía, que el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, consideró la instalación más importante de la Fuerza Aérea Mexicana.

Luego de un mitin en Río Verde, San Luis Potosí, el abanderado de Morena calificó de “buena señal” esta declaración.

“No quiere el general secretario que se cierre la base militar de Santa Lucía si se construye el nuevo aeropuerto en Texcoco, pues se tiene que cerrar la base militar. Nosotros no vamos a cerrar la base”, subrayó.

En el marco del Día del Maestro, López Obrador habló de dos vías para cancelar la reforma educativa: haciendo uso sus facultades como jefe del Ejecutivo y mediante iniciativas de reformas.

El tabasqueño destacó su ventaja en las preferencias electorales, e incluso, dijo, en las apuestas de Las Vegas es el favorito para ganar los comicios del próximo 1 de julio.

“Hasta las apuestas en Las Vegas estamos 85 por ciento de que vamos a ganar, por eso no voy a hablar de la elección, quiero hablarles de lo que vamos a llevar a cabo que es el programa para transformar al país, quiero hablarles de cómo vamos a sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes”.

En entrevista posterior, reiteró esta aseveración, aunque no quiso revelar de dónde obtuvo la información. “Indáguenlo ustedes y van a ver (…) Además de las encuestas, en Las Vegas hay apuestas, y en las apuestas de Las Vegas estamos un 85 por ciento de posibilidades de triunfo. “Estamos con esa ventaja, porque no sólo son las encuestas, en las apuestas estamos también arriba, muy arriba”.

Pide AMLO a candidatos ir a 150 casas al día

Andrés Manuel López Obrador “acicateó” a los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. A 47 días de la elección, el abanderado presidencial los apremió a hacer campaña casa por casa y no confiarse de la ventaja que marcan las encuestas.

Precisó que cada candidato debe visitar -al menos- 150 domicilios al día, ya que, advirtió, a muchos no les ha dado el Sol.

“Les pido a ustedes, candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, que trabajen, que hagan campaña, que visiten las casas, que informen. Se tienen que visitar 150 domicilios diarios. Si un candidato no visita 150 domicilios diarios, entregando el periódico Regeneración para informar a la gente, no es buen candidato”, dijo el tabasqueño a través de un video.

“Estoy viendo algunos que están muy blanquitos (…) porque no les da el Sol, porque no están haciendo campaña. ¿Entonces qué les pido? 150 domicilios diarios, hablando con la gente, informándola, haciendo conciencia, organizando a los ciudadanos; no nos confiemos”. López Obrador convocó también a los ciudadanos “acicatear” a los candidatos, a fin de que la coalición gane la elección con amplia ventaja.

“Voy a estar pendiente, les pido también a los ciudadanos que me ayuden a estar acicateando, lo digo de manera respetuosa, imprimiéndoles bríos, entusiasmo, a los candidatos para que hagan campaña”.