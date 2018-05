José Narro Robles visitó a las madres en Perinatología

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Le trasplantan un riñón por tercera ocasión

“Todos Unidos por el Vino Mexicano”

En el Día de las Madres, el secretario de Salud, José Narro Robles, visitó a las pacientes del Instituto Nacional de Perinatología, donde cada año nacen alrededor de 3 mil 250 niños. Durante su visita conversó con las mamás de los recién nacidos, una de ellas fue la señora Olga Olivia Pérez Ramírez, originaria de Oaxaca, quien presentaba acretismo placentario, es decir, su placenta se adhirió de manera anormal a la pared uterina. Esta condición puso en riesgo las vidas de ella y de su bebé, por lo que fue trasladada desde su entidad en helicóptero de la Marina hasta este instituto, donde recibió atención oportuna y dio a luz el pasado 9 de mayo. En la actualidad, tanto Olga como su bebé se encuentran en excelentes condiciones de salud y se prevé que sean dados de alta pronto. En su recorrido por las diferentes áreas, Narro Robles constató que dos de cada tres bebés que nacen en este instituto requieren hospitalización en la Unidad de Cuidados Especiales. Ahí, resaltó que las madres de familia representan un papel fundamental en el bienestar de su familia, pues son las primeras educadoras y trasmisoras de valores y cultura, pero sobre todo, cuidan de la salud de sus seres queridos y debido a su compromiso ha sido posible erradicar males, como el sarampión y la poliomielitis. Las convocó a mantener su compromiso en el cuidado de la salud, y en amenazas que ponen en riesgo la salud, como el tabaco, alcohol, dieta no saludable y falta de ejercicio. Por su parte el director general de la institución, doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, aseguró que en los últimos tres años no se ha presentado ninguna muerte materna directa y en 2017 se registró la tasa más baja de mortalidad neonatal en este instituto.

*****

A casi un año de su tercer trasplante de riñón, realizado en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 del IIMSS en La Paz, Baja California Sur, Carlos Preciado tiene una recuperación satisfactoria, ahora con el órgano alojado en la cavidad abdominal el paciente, estomatólogo y padre de familia, ha recibido tres riñones donados por sus familiares, dado que desde niño tuvo infecciones en vías urinarias, que le provocaron insuficiencia. El primer trasplante fue a los 19 años, el segundo a los 27 y, el tercero, el año pasado a sus 38 años. Es el primer paciente en Baja California Sur con un trasplante múltiple de riñón, realizado por un equipo médico multidisciplinario de 16 especialistas, encabezado por el cirujano José Juan Agúndez Meza, quien explicó que la necesidad de realizar múltiples trasplantes a Carlos Preciado fue porque el cuerpo, por naturaleza propia, fue rechazando al riñón ajeno, lo que se conoce como nefropatía crónica del injerto, por lo que al cabo de 10 o 12 años el órgano deja de funcionar. La doctora Ariadna Romero, quien también participó en esta cirugía, detalló que no se retiraron los otros dos riñones implantados con anterioridad, debido a que representaba un mayor riesgo tratar de extraerlos. Señaló que cuando se requiere otro trasplante no se quita el órgano anterior porque los tejidos se fibrosan, dificultando la extracción, al tiempo que el riñón que deja de funcionar se hace pequeño y ya no produce mayor problema en el organismo. Debido a ello, la complejidad de la cirugía consistió en ubicar un lugar donde implantar el tercer riñón y se determinó que la zona abdominal era la más propicia para realizar la conexión del órgano implantado con la vena cava, la arteria aorta y al uréter nativo.

*****

El 14 de mayo inició la campaña “Todos Unidos por el Vino Mexicano” que tiene como objetivo generar una plataforma de 15 estrategias que tienden a lograr una mayor difusión acerca de la dimensión actual y oportunidades de la industria vitivinícola en México. La campaña se dio a conocer, gracias a la reciente aprobación de la nueva Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola en la que se votó a favor por unanimidad en el Congreso de la Unión el pasado 26 de abril. Dicha ley fue presentada ante el pleno el 18 de octubre de 20011por el actual gobernador de Baja California Sur, Francisco Vega de Lamadrid, cuando fue legislador federal y presidente de la Comisión de Fomento de la Industria Vitivinícola de la Cámara de Diputados. Para promover este consumo es necesario tener una cantidad mayor de vino mexicano para ofertar en el mercado pues es insuficiente la producción actual para abastecer la demanda. El vino mexicano tiene apenas una participación del 29.3% del mercado interno, frente a los vinos importados que cuentan con una participación del 70.6%. Proceden principalmente de España, Chile, Argentina, Francia e Italia.

lros05.2000@gmail.com