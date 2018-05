El “síndrome Rocky” y AMLO se tira en hamaca

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Barrales podría dar sorpresa en debate, acercándose a Sheinbaum

Como en anteriores campañas, todo indica que ya llegó la hora de que al candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, le dé lo que se conoce como el “síndrome Rocky”, que consiste en que al igual que al boxeador que personifica Silvester Stalone, se confía a tal grado que creé a pie juntillas que ya nada le puede quitar el primer lugar que tiene en las encuestas y se dedica a publicitarse por los medios, o como se dice en su tierra, Tabasco, a tirarse en la hamaca.

Hay por lo menos un par de muestras significativas de esta situación. Una de ellas es que asegura que su forma de prepararse para el segundo debate del próximo fin de semana, es encabezando multitudinarios mítines, aunque lo apachurren y desde donde asegura el tabasqueño que hasta en las apuestas que se cruzan ni más ni menos que en Las Vegas, obtiene un 85% de posibilidades de triunfo, “estamos con esa ventaja”.

Y eso que la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Golovkyn que se llevaría a cabo el 5 de mayo se canceló hace ya un buen rato.

Su desdén tanto por el debate como por los empresarios, continúa. Si no fuera así, entonces, ¿por qué AMLO declaró que le daba igual el formato que tendrá el debate del fin de semana?

Es más, bien podría inferirse que con ese mismo desprecio, sus representantes firmaron el Acuerdo de Civilidad al que se tendrá que ceñir en Tijuana y todo podría pasar a la hora de la hora, hasta un “tigre” se podría aparecer por ahí, ¿o no?.

Y si alguna duda existiera entre la clase empresarial de que el de Macuspana los mira “por encima del hombro”, ayer, no asistió a la reunión de BBVA Bancomer y mucho se especuló que tenía unas “ganas locas” de cancelar su participación en el evento organizado mañana por la Coparmex, “Manifiesto MX”, pero al final, ayer por la tarde-noche, se confirmó su asistencia.

Uno de los motivos que tenía López Obrador para no ir, es que puede que no la pase tan bien mañana, ya que se apersonará una vez que el candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, haya participado en dicho evento y ahí, pronosticó que el voto útil va a dar un “campanazo” muy importante, pues se ha trazado como objetivo, ir por el voto de aquellos que aún no han decidido por quién sufragar, pero su objetivo más importante, es para el llamado “Joven Maravilla”, ganar el voto de los que “hoy están votando por Morena”.

¿Y esto como lo piensa lograr? Anaya explicó que convenciendo a esa parte del electorado de que el partido morenista no es la única opción para derrotar al PRI. Resulta difícil imaginar que algún lópezobradorista se convierta en “anayista”. ¿Será?

Municiones

*** Nada más complicado para Alejandra Barrales que remontar al primer sitio en la contienda por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, expertos aseguran que el debate de hoy podría dar la sorpresa de permitir que la frentista escale peldaños que la acerquen, por mucho, a su contrincante más cercana, Claudia Sheinbaum quien, dicho sea de paso, está señalada por su adversario Mikel Arriola, de consumir aún mariguana, como lo hizo la científica en sus tiempos de juventud.

*** No cabe duda que el vino es capaz de todo. En esta ocasión unió al PRD, al PAN y a toda la CONAGO en pleno para impulsar a la industria vitivinícola. Resulta que en el marco de la aprobación de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, productores, empresarios y gobierno lanzaron la campaña “Todos Unidos por el Vino Mexicano” que tiene como principal objetivo generar una plataforma de 15 acciones estratégicas que tiendan impulsar esta importante industria en nuestro país y posicionarla en los mercados nacionales e internacionales.

La campaña se da a conocer gracias a la reciente aprobación de la nueva Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola impulsada por el senador Héctor Larios y aprobada por unanimidad tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados.

A la presentación asistieron Arturo Núñez, gobernador de Tabasco y Presidente de la CONAGO; Francisco Vega, Gobernador de Baja California y Coordinador de la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola de la CONAGO, Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio en Senadores; Teodoro Barraza, presidente de la Comisión de Comercio en la Cámara Baja y, Daniel Milmo Brittingham, Presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola AC.

*** Y por cierto, en una dramática causalidad, el mismo día en que el periodista Javier Valdez cumpliera un año de haber sido asesinado, en Tabasco, fue muerto Juan Carlos Huerta Gutiérrez, que prácticamente fue cazado a las afueras de su domicilio, en el Fraccionamiento “Flor del Trópico”, en Villahermosa. Por cierto, el gobernador Núñez Jiménez, hubo de referirse a este lamentable acontecimiento, que calificó de “abominable asesinato”.

