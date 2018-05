Uber pierde, por segunda ocasión, la batalla para dar servicio de taxi en Cancún

Yolanda Montalvo

El TEQROO desaprobó y regresó al IEQROO el proyecto de la consulta ciudadana, que serviría para preguntar el uno de julio a los benitojuarenses si estaban a favor o en contra de la entrada en funcionamiento de la plataforma digital, para el servicio de taxis, a través del cual daría entrada formal a Uber y a otros competidores en el ramo.

Los magistrados del TEQROO votaron a favor de revocar el acuerdo IEQROO/CG/A-078/18, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en el que aprobó dicha consulta, dado que encontraron que en el informe aprobado por dicho órgano electoral dejó de atender elementos que justificaran la trascendencia de la misma, pues lo hicieron con las patas. ¡Abuelita tus chanclitas!

Que se asesoren

El TEQROO le ordenó al Consejo General del IEQROO, revise su engendro de proyecto y que de ser necesario pida ayuda a los que saben sobre el tema, porque los consejeros del Instituto Electoral, encabezados por Mayra San Román, no tienen ni p…poquita idea de lo que aprobaron, pues no contemplaron la afectación que traerá a otros municipios el hecho de que en Cancún entren en operación Uber u otras plataformas similares.

Pues es lógico pensar que un usuario que aborde un transporte en el aeropuerto de Benito Juárez, por ejemplo, puede pedir que lo lleven a cualquier lugar del estado e iría a municipios donde no estaría aprobado el uso de plataformas digitales y esto se volvería un verdadero desorden, si ahora existe conflicto entre sindicatos de taxistas en invadir su territorio, ya se podrá usted imaginar la que se va a armar.

Taxistas toman un respiro

El IEQROO, ni idea tiene de lo que aprobó y tendrá que justificarlo de manera apropiada, pues además, no será nada barato realizar la consulta, pues 13 millones de pesos saldrán de las arcas estatales, para que el día de las elecciones, el próximo uno de julio, junto a las boletas electorales, se les entregue a los ciudadanos de Cancún una hoja con sólo una pregunta: ¿está usted de acuerdo con la operación de plataformas digitales en el transporte público?

Los taxistas, que gastaron varios millones de pesos en ingresar tres juicios en contra del acuerdo del IEQROO y para exigir la no realización de la consulta, tomaron un respiro; empero, esto no quiere decir que la consulta no se realizará, sólo que la tendrán que justificar bien.

No hay rompimiento con el gobernador: PRD

En su visita a la capital del estado, Irán Moreno Santos, secretario de Relaciones Internacionales del Partido de la Revolución Democrática en el país, quien aseguró que no existe rompimiento entre el PRD y el gobernador Carlos Joaquín, como algunos cizañeros quieren hacer creer, y que el funcionario estatal se mantiene al margen de las decisiones internas del partido del sol azteca.

Al que sí le prepara una fiestecita el PRD, es a Emiliano Ramos, ex aspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez de este partido, pues iniciará un procedimiento de sanción y expulsión en su contra, por andar de inestable y apoyar a partidos, como Morena.

Constructores ex borgistas pretenden desestabilizar a la CMIC

En la toma de protesta de la CMIC, con mantas de protesta y pidiendo la cabeza de algunos funcionarios relacionados con la construcción, se presentaron trabajadores de empresarios que en el pasado reciente de corrupción fueron beneficiados aun por encima de la ley y cuyas obras fueron de pésima calidad, como la Avenida Héroes y el mercado Manuel Altamirano. Una camarilla, entre ellos Josué Osmany Palomo Hoil, de Corporativo Fibroo; Diego Cortés Arzola, Mario Rivero Leal y Geovanni Antonio May Gómez, de Geopeya Construcciones S.A. de C.V., quisieron desestabilizar el evento de toma de protesta del dirigente de la CMIC con mantas, donde pedían la cabeza del titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa en Quintana Roo (IFEQROO), por supuestos privilegios a empresas locales en los contratos de construcción de escuelas. La mano que mece la cuna es la de Raúl Villanueva Argüelles, promotor de la repudiable acción y es conocido por su irresponsabilidad en las obras arriba citadas.

En tiempos electorales todo se vale

El regidor de Isla Mujeres, Roberto Martínez Aragón, anunció con bombo y platillo que ya interpusieron denuncias ante la SEIDO y la Fiscalía del Estado, en contra de Freyda Marybel Villegas Canché, ahora candidata de Morena al Senado; al ex diputado priísta, Edgar Humberto Gasca Arceo, ahora abanderado de Morena a la alcaldía de Isla Mujeres; José Pool Moo, aspirante de Morena a diputado federal y al ex diputado y líder del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro, por cohecho, peculado, delincuencia organizada y otros delitos, por aprobar cuentas públicas del ex gobernador, Roberto Borge, cuando fueron congresistas. ¡Sopas pericos purificados!

El quebranto, de acuerdo a la Auditoría Superior del Estado, habla de un faltante del 2011 al 2016, de 5 mil millones de pesos; empero, lo que motiva a Roberto Martínez Aragón a invitar a los ciudadanos a no dar su voto por los que, cuando fueron diputados, le hacían caravana a Roberto Borge es que, el partido Morena no le dio ningún huesito, pues él quería ser el abanderado de AMLO a la presidencia municipal de la ínsula, que gobierna Juan Carrillo.

Ahora, Martínez Aragón asegura que sería incongruente que sus estatutos (los de Morena) les pidan combatir la corrupción y ellos con su voto la apoyen, por lo que llegarán hasta las últimas consecuencias, están investigando lo necesario para presentar denuncias por enriquecimiento ilícito, de propiedades, construcciones, casas a nombre de sus padres y familiares, por riquezas mal habidas, de los ahora candidatos de Morena, antes priístas.

Tarde, muy tarde es para que Andrés Manuel y a la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, pongan atención a lo dicho por Roberto Martínez Aragón, pues en realidad, si José Pool Moo, Edgar Humberto Gasca Arceo y Marybel Villegas son ahora candidatos del partido del Peje, es por que tienen lana para pagar una campaña electoral, sin importar de dónde obtuvieron el dinero. ¡Abuelita tus chanclitas! Tantán.

