“No vengo a desplazar a nadie” precisó el ex presidente de la JUCOPO de San Lázaro, Francisco Martínez Neri, luego de que en Oaxaca “muchos están temblando cuando dicen: ya llegó el diablo” en referencia a su participación como rector de la UABJO en los sucesos del 2006 que originaron la violencia en la ciudad.

El legislador con licencia dijo que su salida del PRD y su incursión en Morena –“no me afiliaré”- obedece a una serie de análisis personales en relación a la actuación de la dirigencia de su partido en la imposición de candidato, su alianza con el PAN y a sugerencias de sus simpatizantes que le indicaban que no estaba en la vía correcta. “No me veo alzándole la mano a Ricardo Anaya”, dijo, luego que lamentó que en la selección de candidatos al Senado la dirección nacional se impuso a la dirección estatal en Oaxaca sin la mínima discusión o consenso, lo mismo ocurrió a nivel municipal en su propio pueblo, “lo cual fue la gota que derramó el vaso”.

En reunión con el Club de Periodistas de Antequera, A.C. Martínez Neri rechazó que vaya a desplazar a Oswaldo Jarquín que ya trabaja la candidatura a la presidencia municipal de Oaxaca, pues dijo que no va de acuerdo con su moral, ni su perfil político. La salida del PRD y su ingreso a Morena se dio una vez que se concluyó el reparto de candidaturas precisamente para evitar este tipo de especulaciones.

Martínez Neri señaló que desde su nueva posición actúa con libertad para opinar en favor o en contra de determinados candidatos o partidos, de tal manera que puede expresar que no está de acuerdo en cancelar la reforma educativa como lo propone AMLO pues considera que los expertos en la materia no tuvieron tantos errores al elaborarla.

Habrá que hacerle ajustes, pero no cancelarla. Manifestó que, de darse el caso, colaboraría con el gobierno de López Obrador en materia educativa si es que lo invitan a hacerlo.

El diputado federal con licencia manifestó que su salida del PRD la hizo luego de platicar con la dirigencia nacional y legisladores de los que fue su coordinador y se dio pleno consenso, no hubo rupturas.

Dijo que de todas las críticas que ha recibido la que más le duele es que lo llamen “traidor”, lo cual no es, pues no salió para irse a colaborar con el enemigo.

No aspiro a ningún cargo ni voy a desplazar a nadie, colaboraré en las campañas e iré a donde me inviten, precisó. Martínez Neri que aceptó que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Salomón Jara, no cuenta con las simpatías en Oaxaca como lo demostró la gente durante la visita de AMLO en días pasados…

