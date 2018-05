Violeta Isfel te hará vibrar en “Espectros”

La actriz se incorpora al elenco de la puesta en escena de terror, bajo la dirección de Luis Notni

Luego de la invitación del director de Teatro de Terror, Luis Notni, la actriz decidió unirse a esta compañía que está celebrando 11 años en cartelera. “Estoy muy feliz. A lo largo de mi carrera siempre me han gustado los retos. Sin embargo, este sí me tomó por sorpresa, integrarme a una compañía de teatro con tanto prestigio y tradición en nuestro país, la cual maneja el género de terror actualmente con tres obras de teatro, ‘Scary clown’, ‘Sordo, mudo, ciego’ y a la que yo me integro a partir del sábado 19 de mayo, Espectros”, comentó Violeta Isfel.

“Espectros” es una escalofriante puesta en escena, que está cumpliendo 11 años, durante los cuales se ha presentado en diferentes teatros de la Ciudad de México y algunos estados de la República. El género que maneja es el terror, la dirección es de Luis Notni, dura 90 minutos y actualmente se presenta los sábados a las 21:00 horas en el Foro Sylvia Pasquel, ubicado en Juan Escutia 96, colonia Condesa. Se recomienda para adolescentes y adultos.

El elenco lo completan Fernanda Cantón, Alexis Marsicano, Grecia Loredo, Janeth Carranza, Fray Francisco Avendaño y el mismo Notni, quien comentó: el “teatro de terror está de plácemes, pues al integrarse Violeta Isfel le dará una frescura y un estilo muy especial. Yo había pensado invitarla desde hace tiempo, pero como es en este negocio fue apenas que pudimos cerrar el contrato. Sabía que lo haría bien, pero me he quedado sorprendido con la forma como Violeta maneja el terror. La gente tiene que venir a verla.