Tony True lanza sencillo “Me gustas”

El artista mexicano ofrece un estilo musical que evoca a cantantes, como Bob Dylan y Johnny Cash, pero con tintes de frescura

Arturo Arellano

Carlos Somohano, mejor conocido como Tony True, se encuentra presentando junto a su banda The Tijuana Tres, su nuevo sencillo “Me gustas”, el cual se desprende de su tercer EP, con lo que se consolida como un referente del nuevo folk pop, que si bien trae sonidos que evocan a artistas como Bob Dylan y Johnny Cash, añade tintes de frescura que lo ponen a la vanguardia. Tan es así que ha participado en festivales importantes, como el Machaca Fest y Monterrey City Fest, además de presentarse en foros, como la Arena Monterrey, Auditorio Banamex y Pabellón M, donde ha compartido escenario con grandes bandas nacionales como Jumbo, Los Claxons, José Madero, Rebel Cats, Juan Cirerol y Flans.

Con el agrado de que su sencillo esté dando mucho de qué hablar en plataformas digitales, Tony visitó la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista platicó: “Mi estilo nació de manera natural, cuando empecé el proyecto decidí que quería traer una guitarra acústica, empecé a componer y se fueron dando estos sonidos. Las canciones son tan buenas sólo con la guitarra, como lo son ya con toda la producción”. Añade que siendo el folk pop un género principalmente abordado por artistas anglosajones “yo quise hacerlo en español, creo que sólo mi primer EP fue en inglés, pero después de eso escribí en español y de ahí partió todo lo demás. No fue fácil, porque escribir en inglés es más simple, yo busco eso en mis canciones, que sean simples y fáciles de escuchar, y ya lo logré”.

Orgulloso de defender la bandera del folk pop en español, refiere: “Muchos artistas que admiro, sigo y que son evidentes influencias en mi sonido, ya llevan mucho tiempo, con miles y miles de discos vendidos. Sin embargo, yo estoy feliz de poder traer el foco de atención de nueva cuenta a este género, hay que combinar lo tradicional con lo nuevo, con ideas, letras frescas, porque las que estoy haciendo son actuales, hablo de amor y desamor como todo mundo, trato de lograr un equilibrio con temas de otro tipo, con los que la gente se pueda identificar”.

Sobre “Me gustas” y el resto del EP, ahondó: “Son seis canciones que ya había escrito desde hace tiempo, pero no las había podido grabar. Particularmente ‘Me gustas’ nació porque quería hacer una especie de corrido, tenía versos, lo edité y el resultado ha gustado. El sencillo es muy dedicable, la gente la comparte, se la pasan al novio o a la novia, eso es parte de la aceptación que ha tenido, yo digo que es como una ranchera moderna, la puedes llevar de serenata. La letra es chistosa y la gente se identifica”.

Si bien actualmente Tony no tiene fechas pactadas para conciertos, refiere: “Me gusta ir con toda la banda, hacer un recorrido por los sonidos, como del folk pop, pero también del tex mex, cumbia, baladas, rock, porque es justamente lo que hay en mis canciones, no me encasillo en el folk, que si bien es lo que me define, también lo fusiono con otros sonidos, buscando encajar en las ofertas musicales actuales”.