El Bronco pide apoyo de quienes no creen en partidos

Apoya reducir gasto a comunicación social

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia de la República, llamó a los mexicanos que no creen en los partidos políticos a sumarse a su proyecto, de un ciudadano que los escuche y los tome en cuenta en sus decisiones del país.

“Los mexicanos ya no le creen a los partidos políticos. Ellos necesitan de alguien 100% ciudadano que los escuche y los tome en cuenta en las decisiones del país. Si estás de acuerdo, únete”, apunto mediante su cuenta de Twitter.

Otro mensaje que emitió “El Bronco” se refiere a reducir el gasto de comunicación social del gobierno federal, el cual, opinó, es utilizado para enaltecer al gobernante.

“Vamos a reducir el gasto de comunicación un 70%. Nunca más el dinero del gobierno será usado para enaltecer al gobernante en turno. Invirtamos en educación, seguridad, pero no a echarle flores al presidente”.

Se refirió a una supuesta desigualdad de oportunidades, ante lo cual llamó a sus seguidores a mantenerse en las redes sociales. “El INE casi no me da tiempo en radio y TV para mis spots, pero eso no nos detiene”.