Inaceptable que Trump llame animales a migrantes: Videgaray

Adelanta que México presentará una queja

Para el gobierno de México, la declaración del presidente Estados Unidos, Donald Trump, quien se refirió a algunos migrantes como animales, es absolutamente inaceptable y así lo comunicará este jueves formalmente al Departamento de Estado de ese país, anunció el canciller Luis Videgaray Caso.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que comparar a cualquier persona con un animal, sin importar su condición o su estatus migratorio, implica que no se reconoce su dignidad fundamental como persona y sus derechos humanos esenciales.

“Eso no sólo es una violación de los principios fundamentales de la política exterior mexicana, sino que va contra la convicción fundamental de México que es defender a los migrantes en el mundo, en Estados Unidos o en otro lugar”, enfatizó en entrevista en Despierta con Loret.

Afirmó que si el presidente Trump no encuentra el valor, el significado que tiene para Estados Unidos, la cooperación con México, “ese es un problema de él, no nuestro, pues México coopera con Estados Unidos por el interés de los mexicanos y del país y no para darle gusto al presidente”.

Videgaray Caso mencionó que debido a esa retórica que viene de la Casa Blanca, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, ya se revisan los mecanismos de cooperación bilateral “porque así conviene a México y no para darle gusto a alguien en particular”.

Señaló que aunque no hay embajador de Estados Unidos en México ni un nombramiento previsto, la presentación de la queja lo harán mediante la embajada mexicana en Washington, “que tiene muchos propósitos y que sin duda es el camino correcto”.

Es extraordinariamente paradójico que no se reconozcan los derechos humanos y comparar a cualquier persona con un animal no sólo es una invitación a la violación de esas garantías, “sino al odio, al discurso xenofóbico, y eso es algo que no se puede aceptar”, enfatizó.