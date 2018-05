Anitta se pone “Indecente” y triunfa

La artista brasileña más importante de los últimos años supera los 25 millones de views, a un mes del estreno de su nuevo sencillo

Asael Grande

Considerada la artista brasileña más importante de los últimos años, festejó su cumpleaños de una manera por demás original, que resultó un regalo para sus fans, al grabar en directo, en marzo pasado, el video de su nuevo sencillo en español, titulado Indecente, con el cual supera los 25 millones de views a un mes de su estreno.

El tema fue compuesto por DVLP, Justin Quiles, Fuego y Luyo, con producción de DVLP, Josh Gudwin y DJ Yuri Martins: “decidí grabar Indecenteen cuanto me presentaron la letra, hicimos una mezcla increíble, de funk brasileño con pop y trap, el resultado fue una canción envolvente y bailable; estoy contenta porque hace un año que vine a México de promoción con los temas Downtowny Machika; ahora estoy contenta de regreso con Indecente, estoy muy confiada en que todo va a salir bien, me gusta mucho el público mexicano, son como los brasileños, son muy cálidos, me han recibido bien, ahora hay más mujeres en la música, creo que es un buen momento para la música latina, las mujeres cantan cada vez con más coraje. Me considero Indecente, pero con mi marido, canto sobre la sensualidad, sobre las mujeres con actitud y personalidad, creo que las mujeres necesitan unirse y no tener miedo de decir lo que quieren, cuando un hombre cantan cosas sensuales, dicen que es bueno, pero las mujeres no pueden, y hay que decirles que no hay problema si son sensuales, que no tengan miedo de ser lo que quieran; el video del sencillo fue muy loco, invité a mis amigos a la fiesta de mi cumpleaños, y decidí hacer el video en la fiesta, y fue un regalo para mis fans, ensayamos un día antes, mi casa fue una locura”, dijo Anitta, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Anitta continúa dentro del Top 10 de Spotify por más de 4 meses con los temas Downtowny Machika,junto a J Balvin con los que lleva más de 450 millones de views y que recientemente va regresando de una gira de promoción en España. Es la artista más importante de Brasil hoy en día que ha sumado más logros a su carrera, luego de empezar a cantar en español teniendo duetos con Maluma, J Balvin,; mientras que en el mercado inglés ha cantado con artistas como Iggy Azalea, DJ Tieso, entre otros, logrando que cada video que lanza supere los 100 millones de views: “me gusta mucho la música de Britney Spears, Mariah Carey, y de México, Luis Miguel; me gusta tener en mis shows mucho baile, muchos bailarines, y al final del año, quiero hacer conciertos en México, eso es para mí una prioridad, he tenido resultados tan rápidos, después de un año, estoy contenta, yo soy mi propia mánager”.

Larissa de Macedo Machado, más conocida por su nombre artístico de Anitta, quien empezó su carrera profesional de música a inicios de 2013, convirtiéndose en un éxito en Brasil, gracias a su tema Show das poderosas”, que la consagró como una gran intérprete.