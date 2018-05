Tripulación de Osos participará en el Festival Marvin 2018

Este 19 de mayo “La tri”, como son llamados por sus fans, se presenta por primera vez en México

Arturo Arellano

Esta será la primera vez que Tripulación de Osos o “La tri”, como los llaman sus fans, se presentará en México. Todo en el marco de la gira y lanzamiento de su segundo disco de estudio, “Reales tamarindos”, el cual ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas digitales. Su concierto se dará en el marco la octava edición del Festival Marvin, este 19 de mayo en la capital mexicana y la cita es en el Escenario Monkey Week de CinEspacio 24 (Álvaro Obregón 185, Roma Norte) en punto de las 17:00 horas.

Con motivo de esta presentación, Lucho Cisneros, bajista de la agrupación concedió una entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN, en la que señaló que “estamos supercontentos, vamos a llevar nuestro segundo disco, será un show lleno de energías, pues es nuestra primera vez en México”.

Describe que “muchos temas del primer disco tenían ya bastante tiempo encajonados, pero para este segundo decidimos no hacer nada parecido a lo anterior, así que nos metimos a escribir y grabar todas las canciones en un mes. Creo que esa es la principal diferencia entre un disco y otro. Hasta ahora la respuesta es buena e interesante, es el disco más franco de la banda, el sonido es cada vez más propio de nosotros, tiene influencias de la música, que nos gusta, pero también ya tenemos sonido propio”.

Añade que esta nueva fórmula de hacer música “hace que todo fluya mucho más en el escenario y eso hace que compartir las canciones sea más grato, porque cuando ya las tienes desde hace tiempo guardadas, se puede volver hasta tedioso tener que tocarlas de nuevo y eso con este nuevo disco no va a suceder. Tenemos matices de gruch, punk y pop, aunque no los vamos a engañar, todo está basado en el rock alternativo. El primer disco eran historias personales, pero ahora le damos más valor a las letras, también son cosas que nos pasan pero hablamos más sobre el país, la política, cosas que no van bien en Latinoamérica, la gente con eso se identifica”.

Refiere que este cambio en su forma de componer y tocar “No fue nada por forzar, sino que queríamos que todo saliera en el proceso de un mes. Porque nos dimo cuenta que si dejas un tema por mucho tiempo ya despues te da flojera, quisimos por eso que fuera mas honesto, inmediato y directo, eso es positivo, se refleja en nuestra manera de tocar”.

Sobre su visita a México agrega que “es increible ir a un país donde la industria es muy grande, es interesante, nos gustaría hacer un par de shows más. La ventaja de ser músico y viajar es conocer colegas, más bandas, así que vamos a aprovechar. Por cosas de la vida nos hemos topado con Camilo Séptimo y pudimos conversar, hacer plabes a futuro. Es sorprendente ver como la gente de México nos responde en redes sociales, en Spotify Ciudad de México es la tercera ciudad donde tenemos más escuchas”. Tripulación de Osos se presenta este 19 de mayo como parte del cartel de Festival Marvin 2018, pero más tarde ofrecerán un apresentación en solitario el 31 de mayo en “Departamento”, también en la Ciudad de México.