Umberto Veloz, siempre “Enamorado” de la música

La privilegiada voz del cantante tan “Íntimo”, lucirá este 19 de mayo en el Foro El Tejedor de la Ciudad de México

Arturo Arellano

Umberto Veloz está lanzando “Enamorado”, el primer single de su autoría, parte de su nueva producción discográfica “Hablaré de tu amor”, que incluirá temas inéditos y covers del género balada y latin music. Veloz es un artista digno de los escenarios más importantes del mundo, donde interpreta y ejecuta la fusión del afro jazz, folklore latinoamericano y el canto lírico, pero ahora toca el turno de México, donde presentará “Íntimo”, un concierto especial por el lanzamiento de su sencillo y la cita para ello es este 19 de mayo en el Foro El Tejedor de la Ciudad de México.

Emocionado de presentar su nueva producción discográfica, Umberto Veloz concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que detalló: “El concierto es parte de un tour que estamos presentando en diferentes países, pero por primera vez como mexicano, arrancaré una gira en mi país, ya que generalmente mi carrera la he hecho en el extranjero. Estamos lanzando un nuevo estilo y formato de concierto, puesto que el disco ahora viene con baladas, como el sencillo ‘Enamorado’, que es de mi autoría. Así que aprovechamos este lanzamiento para ofrecer un show con nueve músicos en escena, interpretando canciones mías, pero también de autores, como Francisco Céspedes, Amaury Gutiérrez, Carlos Macías, Raúl Ornelas y otros que ya están consolidados como grandes compositores. Haremos versiones originales de nosotros, adaptadas a nuestro proyecto, esto será un adelanto del disco”.

Señala que la elección de los temas “fue algo interesante y divertido, porque generalmente en los otros discos me baso en los géneros y las canciones que pueden ser más espectaculares, pero ahora estoy grabando temas que a me gustan, más allá de que si tuvieron gran éxito o no, por ejemplo se puede pensar que si vamos a grabar algo de Pancho Céspedes, sería ‘Señora’ o ‘Pensar en ti’, pero elegí ‘Todavía’, que es un tema no tan famoso de su autoría. Y con la mayoría de los autores presentes en mi disco ha sido así, no elegí los temas más conocidos”. Y asegura que “la ventaja es que tengo muy bien definido mi estilo, de modo que cualquier tema que cante lo haré con mi esencia, mi manera de interpretar”.

En ese mismo tenor refiere que “esto enriquece el show, porque como es algo íntimo, tendré oportunidad de compartir lo que a mí me gusta musicalmente y porque. Todos los artistas que estaremos sobre el escenario daremos lo mejor de nosotros y con una gran cercanía al público, por ello, estamos llevando el espectáculo a lugares con cierta capacidad de entrada, buscando esa intimidad y ese contacto directo, es toda una experiencia”. El concierto se celebrará este 19 de mayo en el Foro El Tejedor, donde además presentará parte de su próximo material discográfico a estrenarse en octubre.