Zavala, más famosa como ex candidata

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El resto de los aspirantes se reunirán con la Concamin

El fin de semana llegó y la nota fue la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura presidencial independiente, pero más allá de eso, la manera como los candidatos presidenciales, (menos Jaime Rodríguez “el Bronco”), se la están peleando; más que a ella, al reducido número de votos que representa.

Luego de los constantes “guiños” que le ha venido haciendo el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya y de la disposición de la ex primera dama a sentarse a hablar con todo aquel que la requiera, pero nada más, el abanderado de “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró, luego de una reunión con la Coparmex, que los votos que dejó Zavala, serán para su causa, al tiempo que sobre el destino de la ahora excandidata independiente, el tabasqueño señaló que está más identificada con el candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade y por ello, hay posibilidades de que se sume a su campaña. ¿Será?

Lo cierto es que la esposa del ex presidente Felipe Calderón, se va muy triste, pero serena, porque no pudo alcanzar lo que había sido un anhelo largamente acariciado y porque con todo lo increíble que pudiera parecer, la señora Zavala se ha vuelto más famosa desde que dejó la candidatura, que cuando andaba haciendo campaña proselitista y erigiéndose, -en un tono bastante impostado, por cierto, como lo demostró en el primer debate-, como la defensora de todos.

Ahí está que el llamado “Joven Maravilla”, no ha cejado en sus intentos por buscar a la ex primera dama. Apenas ayer, le hizo de nueva cuenta un público reconocimiento y subrayó que las puertas de su campaña están abiertas “para sumar esfuerzos”.

Anaya aseguró que ya Margarita Zavala le contestó el celular y espera encontrarse con ella en los próximos días. ¿Será?, porque no hay que olvidar las fuertes diferencias y enfrentamientos que tuvieron uno y otra cuando Anaya se trazó como objetivo conseguir la candidatura presidencial del PAN al precio que fuera.

En fin, el caso es que al debate del próximo domingo en Tijuana, ya no asistirá Zavala Gómez del Campo, y eso que a ella le correspondía abrir; ahora solo estará en calidad de espectadora, pero sin duda, bien valdría la pena preguntarle por quién va a votar en las elecciones del ya próximo 1 de julio. ¿Acaso será capaz de anular su sufragio?

Asimismo, dentro de las actividades que tienen el resto de los candidatos presidenciales, será el próximo jueves 24 de mayo cuando los industriales del país, que lidera Francisco Cervantes Díaz, presidente de Concamin, se reunirán con los abanderados presidenciales para conocer el proyecto económico de los aspirantes y, a su vez, presentarles la propuesta de política industrial, que busca dar un nuevo impulso a la economía y al crecimiento con inclusión social.

Hay que destacar que un tema que preocupa especialmente a los industriales, es el crecimiento acelerado del robo a transportes, que de 2014 al 2017, se incrementó en 418 por ciento.

El año pasado, estos ilícitos provocaron pérdidas por 700 millones de pesos, tan sólo por el valor de las unidades robadas. El Estado de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato y Tlaxcala concentraron el 45 por ciento de los incidentes.

Cervantes Díaz ha venido señalando que estos ilícitos representan graves afectaciones a la vida y seguridad de empresarios y trabajadores, además que elevan costos de producción, los cuales inciden en el precio final de los productos y se traducen en un componente inflacionario.

Independientemente de lo anterior, habrá que seguir muy de cerca el desarrollo de los candidatos presidenciales con los empresarios. En tal sentido, hasta lógico resulta advertir que a Andrés Manuel López Obrador, no le irá muy bien que digamos, esto, si tomamos en cuenta que ayer en el encuentro con Co, -que liderea Gustavo de Hoyos-, no las tuvo consigo, especialmente, en lo referente al tema de la autonomía del Fiscal General de la República, pues como AMLO ya se siente Presidente de la República, insiste en que sea el Jefe del Ejecutivo el que mande la terna para elegir al nuevo Fiscal. Al parecer, no le ha funcionado al tabasqueño eso de sacar su “banderita blanca” de paz.

Municiones

*** En esto no hay casualidad que valga. Ayer falleció Alejandro Caballero Vértiz, quien era el Juez que llevaba el caso de la otrora poderosa líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo y supo de otros asuntos como por ejemplo, las extradiciones de Rafael Caro Quintero y de Ismael Zambada, mejor conocido como “el Mayito Gordo”.

*** No puede ser que López Obrador no haya perdonado a uno de sus candidatos, en este caso, a una diputación por Sonora. Se trata de Orlando “el Siri” Salido, un boxeador que se hizo campeón mundial con mucho esfuerzo, porque hace unos días, se robó unas cervezas de una tienda de conveniencia. Entonces sí muy afanoso, el dueño de Morena argumentó que se trataba de un candidato del PT y él de plano, no los conoce a todos. ¡Qué tal!

*** César Camacho, candidato del PRI al Senado de la República por el Estado de México, anunció en Tlalnepantla que, de ganar la elección del 1 de julio, legislará para garantizar las mismas condiciones laborales a servidores públicos de base o contrato, como la seguridad social universal y la licencia de paternidad.

“Un trato justo es derecho de todos los servidores públicos al servicio del estado y por eso habré de ser su aliado, para que a todos aquellos que como vocación de vida eligieron servir desde el gobierno les vaya mejor”, subrayó al reunirse con centenares de burócratas afiliados a la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE).

