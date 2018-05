Atraviesa Fiscalía de Q. Roo los peores tiempos de su historia

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

La bomba de tiempo explotó en las instalaciones de la Fiscalía del estado, no, no se trató de otro atentado, sino de el paro en todo el estado de policías ministeriales, que, por tener equipo viejo e insuficiente, pocas prestaciones laborales, más de 10 años sin un aumento y porque siempre exponen su vida sin que sea reconocida su labor, le armaron al fiscal Miguel Ángel Pech Cen una manifestación tanto en Chetumal, como en Cancún.

En Puerto Morelos, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto e Isla Mujeres se vivió lo mismo, si de por sí, la FGE tiene muy bajo índice en la resolución de casos, con este paro laboral, las notas policiales se detuvieron, pues no hubo respuesta.

Mientras en las oficinas, los agentes del Ministerio Público, ahora fiscales, tomaron nota de las denuncias de los ciudadanos, nadie acudió a realizar investigaciones, mucho menos detenciones. La situación es insostenible, no sólo porque lo pidan los policías ministeriales a gritos y con pancartas, que al unísono pedían un cambio en quienes dirigen esa institución corroída de impunidad y corrupción hasta el tuétano.

Si usted necesita que los policías ministeriales realicen una pesquisa, es necesario que cuente usted con un buen billete en mano o de lo contrario, la carpeta de investigación del delito que usted denuncie no avanzará.

Impunidad

La muestra de la impunidad que existe en la Fiscalía es el caso que consternó a Cancún hace unos días, cuando fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres y un hombre, personas que fueron “levantadas” por un grupo de invasores, que los despojaron de un terreno en Tres Reyes, y aunque los afectados acudieron a las autoridades, según indica su abogado, representante jurídico, en la Fiscalía los batearon y les dieron indicaciones de que ellos fueran a poner un vigilante y aseguraran con una cerca el lugar, empero, al hacer eso, la dueña del predio y sus acompañantes fueron golpeados y asesinados por los invasores y sus cadáveres encontrados en un camino de terracería.

La atención sobre la situación

Aunque la Fiscalía es un órgano autónomo, en el que el gobierno del estado no tiene injerencia y es responsabilidad del fiscal, el gobernador Carlos Joaquín dijo: “Hay que escuchar a los empleados y preguntar en la Fiscalía sobre esos temas”.

Mencionó que los trabajos de seguridad siguen adelante y confió en que los asuntos internos de la Fiscalía General del Estado se resolverán ahí mismo.

En caso necesario, el gobierno del estado pedirá apoyo a la federación para que los trabajos de la policía ministerial continúen.

Elecciones seguras y sin candidato del gobernador

El gobernador, Carlos Joaquín, negó que tenga “metidas las manos” en las elecciones locales y dijo que no apadrina a nadie, ni tiene preferencia por ninguno de los candidatos y candidatas que contienden en el proceso electoral federal y en intermedio electivo municipal. Entrevistado en el festejo del Día del Maestro, que se efectuó en Chetumal, aseguró que participará en el proceso electoral como cualquier ciudadano quintanarroense y emitirá su voto el día de la jornada electoral de manera secreta.

Pero sigue siendo la reina

Aunque la alcaldesa con licencia, Perla Tun Pech, según anda en campaña para su reelección, el ayuntamiento de Cozumel se hace pato y no tiene fecha la firma de acuerdo de trabajo conjunto, en materia de seguridad, entre el gobierno del estado y el municipio.

Es lógico que la suplente de Perlita mantenga el negocio como su reina lo dejó, por aquello de las cochinas dudas de que “Trump” Pech regrese a su oficina, no sea que le muevan algo que ella no autorizó y con el genio endemoniado que se carga, mejor así que se quede todo.

Empero, en su visita a Cozumel, el gobernador Carlos Joaquín señaló que con firma o sin ella, el puesto de mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la “Isla de las Golondrinas”, mantendrá su trabajo para proteger a los isleños.

Paoly va a perder

No es por zopilotear a nadie, pero en Felipe Carrillo Puerto huele a político putrefacto, ¡abuelita tus chanclitas!, pues todo apunta que Paoly Perea perderá la elección.

El runrún dice que los ex ediles Valfre Cetz Cen y Gabriel Carballo Tadeo le pidieron a Paoly Perea de a cinco millones por cabeza, 5 regidurías y las 5 principales direcciones para apoyarla. ¡Que barato! ¿no le pierden?

Pero, quien alentó a estos ex presidentes municipales a buscar tirar a Paoly Perea, fue el propio beliceño Raymundo King de la Rosa, ya que se queja de que la alcaldesa, durante su gestión, no se puso la del Puebla y no le dio dinero para mantener gastos de la oficina del PRI en la Zona Maya.

Traidores por doquier

El enfrentamiento entre priístas en Felipe Carrillo Puerto es tal, que el martes pasado, presentaron a Manuel Moisés Pacheco Briceño, como responsable interino del partido ante la renuncia del titular Hernán Vásquez Villatoro, quien se le sorprendió apoyando al candidato perredista-panista José “Chac Me`ex” Esquivel Vargas. ¡Sopas priístas Judas!

La lucha entre los caciques priístas en FCP es tal, que se amenazan mutuamente con la expulsión. Ahí, Javier Novelo, ex presidente municipal, quien se dijo “papá político” de Valfre Geovani Cetz Cen, Gabriel Carballo Tadeo, Ray Dorelly Yah Peraza y Hernán Vázquez Villatoro, dijo que ya metió el oficio de expulsión.

Por fin se irá el beliceño

El responsable de la debacle del PRI en Quintana Roo, el beliceño Raymundo King, por fin y después de destruir al tricolor dejará la dirigencia, dice el runrún que el chetumaleño Manuel Diaz Carvajal será su relevo

Raymundo King es candidato a senador, pero la alianza de ‘Todos por México’ del PRI, PVEM, PANAL, va en el tercer lugar en las preferencias en todo el estado, por lo que por fin el beliceño podría dejar de mamar las mieles del erario, pues ya los ciudadanos conocen su trayectoria y que fue parte de los que usaban los aviones en los tiempos de Borge, como si fuera un marqués, para sus viajes, sin pagar. Tantán.

