Raffa Valderrama disfruta México con “Agüita de limón”

El showman de la música regional mexicana se prepara para ofrecer magnos conciertos en septiembre y lanza sencillo para calentar motores

Arturo Arellano

Raffa Valderrama es un extraordinario cantante, bailarín y digno representante de la música regional mexicana, quien actualmente promociona el sencillo “Agüita de limón”, en el que ha experimentado dentro del género de banda sinaloense. Este se desprende de su sexto disco, que llevará el mismo nombre y que será presentado próximamente. A la par, Valderrama se presenta también para ofrecer una serie de magnos conciertos en el mes de septiembre, lo anterior en el marco de del 37 aniversario de su trayectoria artística.

Sobre “Agüita de limón”, su más reciente corte promocional dijo en entrevista para DIARIO IMAGEN: “Es un tema bastante movidito, alegre, divertido y en un género en el que me estoy involucrando desde hace poco. Quiero poner a la gente a bailar y mi intención es involucrarme en la banda sinaloense, con el fin de que no me conozcan sólo como cantante grupero, sino de regional, lo cual es una tarea bastante díficil, porque el abanico de la música de México es bastante grande y yo quiero destacar en todos”.

Valderrama adelantó que el disco “contiene 11 temas musicalizados por la banda Los Coyonquis, entre los que destacan ‘Madrecita querida’, ‘Agüita de limón’ y ‘Mañana Dios dirá’, canciones con las que abarcamos varios ritmos, desde lo romántico hasta lo bailable, lo cual también va a enriquecer el show en vivo”.

Siendo conocido como el showman de la música regional mexicana, reconoce: “Por mi trabajo en el escenario y siendo mi fuerte el espectáculo en vivo, he sido contratado más por recintos culturales, ya estuve en la Feria de las Flores de la delegación Álvaro Obregón y luego en Xochimilco, lo mismo en foros universitarios a donde llevamos todo el espectáculo, con mucho amor a México”.

“Yo no sólo soy cantante, también bailarín y por eso me he ganado el adjetivo de showman, ya que también me hago acompañar de un ballet, generalmente el Ballet Valle de México, con quienes he montado un gran espectáculo, lleno de luces, bailarines, coreografías. No es nada sencillo, pues cantar y bailar es un reto, la gente se llega a sorprender de que no me canso en el escenario, pero es que ha sido toda una vida de entrenamiento y preparación”.

Informó que en septiembre realizará una serie de conciertos en el marco del 37 aniversario de su trayectoria, por lo que adelanta. “Estamos constantemente puliendo y añadiendo cosas a mi show en vivo, ahora ya irá una banda sinaloense para hacer las canciones del nuevo disco. La idea es ofrecer cosas nuevas al público”, mientras tanto y en lo que se dan las fechas exactas del nuevo show, Valderrama se presenta en diferentes espacios de la República, cuyas fechas y escenarios se anuncian en Facebook, donde se encuentra como Raffa Valderrama “El Showman de la Música Mexicana”.