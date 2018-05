Pepsi se pone a tono y toma liderazgo en la música

La marca anuncia alianza con los festivales más importantes de México

Asael Grande

La cantante colombiana, Greeicy (Greeicy Yeliana Rendón Ceballos), quien incursionó en la escena musical con temas que han obtenido una enorme aceptación de público y crítica, tales como “Brindemos”, “Error” y “Despierta” (temas que han acumulado millones de reproducciones y vistas en todas las plataformas digitales de audio y video), lanza ahora en nuestro país, su sencillo “Más fuerte”, tema dedicado a todos aquellos que han decidido superar una ruptura y en especial a las mujeres: “estoy feliz de estar en México, me sorprendió que es el segundo país en donde escuchan más la canción ‘Más fuerte’, creo que en el tema artístico, tanto para los actores, como para los cantantes, México es como el paso a seguir, me siento privilegiada de tener la oportunidad de empezar a darme a conocer, me he dado cuenta que la gente es amable, y se enamoran realmente de los artistas, desde el corazón, así que me estoy enamorando de este país”, dijo Greeicy en entrevista con DIARIO IMAGEN.

‘Más fuerte’ es un mensaje de aliento y fortaleza para quienes han pasado por una desilusión sentimental, pero también de seguridad en que saldrán de ese estado de ánimo. “No me mataste y sí me hiciste más fuerte”, afirma en la canción: “en el tema artístico, lo que pasa en Colombia o Medellín, el arte es importante, siento que a nivel musical son excelentes, son como ‘la casa’, nos llama mucho la atención cómo se toman tan serio el tema del arte, en este momento el tema del género urbano, está siendo fuerte a nivel mundial, y le venía muy bien a mi personalidad, yo crecí vocalmente cantando baladas, pop, pero me gusta mucho el baile, me apasiona, como la salsa, y el tema urbano no sólo es el reggaetón, sino es algo más de ‘la calle’, y así quise retomar mi carrera musical, el ver que podía retomar esas letras bonitas, y mezclarlo con el urbano, a nivel de ritmo, eso fue lo que sentí más cercano a mí, por eso mi tema ‘Más fuerte’ lo defino como pop urbano”, dijo Greeicy, quien compartió que la canción se escribió en un momento difícil de mi vida, “mi historia no era el desamor, pero a la hora de escribir, tenía que elegir un tema más cotidiano para la gente, los momentos más difíciles son los que más nos enseñan, y nos hacen más fuertes”, agregó, Greeicy Yeliana, quien es conocida en su país por su personaje de Daisy O’Brian en la serie de RCN, y comparada por Nickelodeon Latinoamérica, Chica Vampiro.

Respecto a si se presentará en concierto en nuestro país, Greeicy, adelantó que le gustaría sacar un disco, pero que por el momento “estaré lanzando sencillos, con sus videos, y después tener presentaciones, con una variación a la hora de cantar mis temas, espero volver pronto a México”.