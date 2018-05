“El Bronco” llama a mexicanos a reflexionar el voto

Para generar un nuevo presente

El candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, llamó a los votantes a generar un “nuevo presente”, uno en el que libertad de las personas sea la que defina a México y no la corrupción, y aunque no le den el voto es importante que reflexionen y cambien de actitud.

“Es la primera vez en nuestra historia política que podemos quitarnos la pata del pescuezo de los partidos políticos. Podemos generar un nuevo presente, que la libertad de las personas defina a México y no su corrupción”, enfatizó.

A través de su cuenta de Twitter, @JaimeRdzNL, dio a conocer que es necesario cambiar la actitud de una sociedad dependiente, y la de los mexicanos que no quieren cambiar y sí que el gobernante o el presidente les resuelva todo.

En el marco del evento denominado “Reflexión México” de Tijuana Innovadora y Center for U.S – Mexican Studies, en el que se descartó como un “político tradicional”, reconoció sin embargo, la necesidad de contar con un gobernante cercano, “que escuche a la raza y no se deje llevar por lo que dice un analista de comunicación”.

Rodríguez Calderón afirmó que de ganar la Presidencia viviría un tiempo en Tijuana, Baja California -donde fue el evento- , pero se mantendría en movimiento.

“Si soy presidente me voy a venir a vivir un tiempo a Tijuana. Vamos a ser un gobierno itinerante, que el presidente viva en los problemas para poderlos resolver”, publicó en la red social.

Asimismo, planteó “potenciar más al norte en el tema de las fronteras. Hay gente de muchas partes del mundo viviendo aquí que han generado una actitud emprendedora”, ya que “el empresario es poderoso cuando se le potencia y hay que permitirle serlo”.

Para un México mejor, abundó se requiere generar empleos, no con asistencialismo; “la potencialización de una ciudad no debe ser con la dádiva. La dádiva está destruyendo a #México. 1.5 billones de pesos se tiran en programas asistencialistas y no hemos vencido la pobreza. #Posdebate”.