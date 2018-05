Belinda va con AMLO y causa polémica

La cantante hizo tweets en apoyo al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia de México

Belinda publicó el pasado lunes una serie de tweetscon los que expresó su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, para la Presidencia de México. “#DebateINE en mi opinión Andrés Manuel #GanandoComoSiempre”, señaló de entrada en su cuenta de Twitter, lo cual desató una gra polémica y comentarios divididos de parte de sus fans y público en general. Entre éstos se pudo leer “Yo sí estudié”, “Está muy claro que el juego de la manzana te dejó sin cerebro” o “Beli, tú muy bien!!”, entre otros.

Más tarde publicó en la misma red social “Muchas personas me preguntan por qué he decidido tomar una postura política: la respuesta es sencilla, amo a mi país y quiero lo mejor para él. Antes que artista soy ciudadana y el 1 de julio los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión. No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego #YoConAMLO”. Asimismo, se publicó una fake new, en la que se aseguraba que después de este tweet, la cantante había perdido 2 millones de seguidores, situación que fue desmentida por ella misma. “No he perdido seguidores, al contrario, muchas gracias por todos sus mensajes y muestras de cariño! Perder en menos de 24 horas 2m de seguidores no tiene lógica”.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador respondió a la cantante durante un evento de campaña en La Barca, en el estado de Jalisco. “Le agradezco mucho a Belinda. Es una extraordinaria artista, muy buena cantante, una mujer muy inteligente, y le agradezco mucho su apoyo, su solidaridad, porque ella tiene muchos seguidores y son muchos seguidores también inteligentes”.