“Hay que envejecer con dignidad”: Ariane Pellicer

La actriz protagoniza la obra “Noche de estreno”, que ofrecerá su última función este 29 de mayo en el Centro Cultural Helénico

Arturo Arellano

“Noche de estreno”, dramaturgia de John Cassavetes, ofrecerá la última función de su temporada este 29 de mayo en el Centro Cultural Helénico, a donde llega con un elenco conformado por Ariane Pellicer, David Hevia, Martín Altomaro, Tina French, Anilú Pardo y Pamela Ruiz, bajo la dirección de Antonio Castro y quienes en conjunto ofrecen una conmovedora, pero divertida historia que plantea el tema del envejecimiento, con una fórmula de teatro dentro del teatro.

La obra narra la historia de una reconocida actriz que atraviesa una dura crisis emocional. Al tiempo que prepara su nueva obra de teatro, sufre una serie de desencuentros con su personaje. La línea entre la realidad y la ficción se va volviendo cada vez más delgada y confusa. Conforme la fecha se acerca, los demás integrantes de la puesta en escena se preguntan si podrán estrenar con éxito la puesta en escena.

Sobre lo anterior, la primera actriz, Ariane Pellicer, platicó en entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN: “Esta obra es muy universal, pues habla de varias cosas. Va de una actriz que no quiere envejecer, algo que le pasa a toda la sociedad y como se ve atrapada en una depresión, lo cual mete en una situación cómica a todo el crewde esta puesta en escena, que está por estrenarse”.

“Por supuesto que ya he vivido ese momento, en que nada más me llaman para hacer abuelitas y señoras, pero uno debe ir viviendo la vida y llenarse de vivencias y aprendizajes que te deja el hacerte más grande. Se trata de cómo envejecer con dignidad, ese es el mensaje. De hecho, la actriz en esta puesta en escena dice: ‘Ustedes nada más quieren ver a una viejita, pero puede ser una persona mayor y con mucha dignidad’, no hay por qué menospreciarse”.

En ese mismo tenor añade: “Yo lo tomo con bastante filosofía, he tenido una vida bastante plena y eso es con lo que me quedo. De pronto también se enfrenta el miedo a la muerte, no te quieres morir, no sabes a dónde vas y qué va a pasar contigo. Pero por ello, lo que hay que hacer es vivir con lucha fuerza y como los actores en el teatro dicen: ‘Hay que vivir cada momento, conseguir una vida plena. Hay tristezas, hay dramas, pero de eso está hecha la vida para llevarte a la plenitud y la alegría’. En la obra, la actriz pasa por una depresión, porque se ha dedicado al teatro, de modo que no tiene nada más, ni familia, hijos, pareja, la actuación es su vida. La depresión es una enfermedad terrible que puede llegar a matarte, pero en este caso es el teatro quien la salva”.

El público puede ver también como el equipo creativo pasa por muchos problemas en una obra de teatro.

“Es teatro dentro del teatro, de manera que la gente va a ver lo que pasa generalmente detrás de un telón. Cuando la estábamos montando (la obra), llegó un momento en el que no sabíamos cuál era la ficción y cuál la realidad, es como un documental de nosotros mismos, es un espejo. El reflejo de nosotros mismos.

Lo que es más chistoso, es que esta mujer está en depresión, pero finalmente pasan cosas que llevan todo a la comedia. Siempre pasa así en la vida, cuando estás viviendo el drama, lo sufres y crees que es lo peor, pero cuando ya pasó, te ríes y más los mexicanos que tenemos ese humor tan negro”. Finalmente, sin dar más detalles, la actriz nos adelantó que se encuentra grabando para lo que será la primera serie de Google, producida en México para Youtube.

“Noche de estreno” ofrecerá su última función el martes 29 de mayo a las 20:00 horas en el Centro Cultural Helénico.