Leo Dan recibe Disco de Oro por “Celebrando a una leyenda”

Esta placa incluye la participación de artistas, como Vicente Fernández, Rubén Albarrán, Grupo Cañaveral, Los Auténticos Decadentes, entre otros

Asael Grande

“Celebrando una leyenda”, un homenaje a la trayectoria del ícono argentino Leo Dan, se convirtió en Disco de Oro a menos de cuatro semanas de su lanzamiento. Esta placa incluye la participación de 17 cantantes y grupos, entre ellos, Vicente Fernández, Rubén Albarrán, Karina, Grupo Cañaveral, La Original Banda El Limón, Los Auténticos Decadentes y Palito Ortega.

Este material se encuentra en el top de ventas de las principales tiendas físicas. Los 15 temas reunidos en CD+DVD son interpretados en géneros como el rock, el pop, el tropical y la banda, entre otros: “cuando aplicamos la fe, los resultados son buenos y vivo componiendo, por ahí escucho un pájaro que canta, y para mí eso ya es música, una vez le dije a José Alfredo Jiménez cómo había que hacerle para cantarle a México, y me dijo: ‘escucha hablar al pueblo, y vas a ver que ahí está su música!”; de ahí empecé a componer con mariachi, e hice más de 30 discos con mariachi, así que yo vivo componiendo, siempre ando con una guitarra, esa es la fórmula, seguir componiendo, insistiendo, y juntarse con gente que sabe, con buenos arreglistas, como Armando Manzanero, con quien he hecho buena química; siempre trato de saber que Dios me da esa fuerza, la fuerza del águila, ese es el secreto más lindo que he aprendido”, dijo Leo Dan, en conferencia de prensa.

El compositor, cantante, actor, político y conductor de televisión, Leo Dan, lanza su nueva producción discográfica “Celebrando a una leyenda”, un álbum que celebra la inagotable obra de uno de los grandes de la Nueva Ola Musical Argentina, con invitados como Vicente Fernández, Rubén Albarrán, Ricardo Montaner, Kinky, Karina, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, Palito Ortega, Armando Ávila, Pedro Fernández, Matisse, Andrés Cepeda, Grupo Cañaveral de Humberto Pabón, Luis Humberto Navejas, Jesús “Tuti” Martínez, Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris: “Sony escogió 15 canciones y la gente que participó en este proyecto, cada intérprete eligió una canción, y a todos les quedó muy bien, al primero que le hablamos fue a Vicente Fernández; Palito Ortega me llamó que quería estar en mi proyecto, tanta gente linda; esas son cosas hermosas que han sucedido en este proyecto; yo quería que “El Buki” cantara conmigo.

Leo Dan es una persona humilde, de pueblo, eso me ayudó mucho de que cada intérprete hiciera lo mejor de lo que ellos querían hacer, no me metí mucho en el tema, les di toda la libertad para que ello se lucieran”, agregó Leo Dan.

Respecto a los nuevos géneros musicales, Leo Dan dijo que “los jóvenes son los que se arriesgan a descubrir nuevos ritmos, formas de baile, lo importante es que no se pierda la parte romántica que, a los de 30 para arriba nos gusta, y a los de 30 para abajo los desorienta; hay reggaetones que son muy buenos, y otros que no son tan lindos”.

La estrella internacional argentina, Leo Dan, después de casi 15 años de no presentarse en solitario en nuestra Ciudad de México, lo hará este 25 de mayo en el innovador concepto de cabaret, en el Palacio de la Salsa “La Maraka”, bajo la producción de Hugo Mejuto.