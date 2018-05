Angélica María conquistará en Cabaret Lunario

La eterna Novia de México se presentará este 25 de mayo en la antesala del Auditorio Nacional

Asael Grande

Cabaret Lunario, el concepto que ha regresado el espectáculo en la noche, se enorgullece en presentar el reencuentro musical de la eterna Novia de México, Angélica María, con su público, en una noche inolvidable, donde habrá canciones y más canciones, que han enmarcado una maravillosa historia musical por más de 50 años: “una vez más me voy al Lunario, hemos tenido éxito, me invitó Sergio Gabriel a estar ahí otra vez, así que iré más preparada, a hacer unos cambios, cantaré unas canciones que casi no canto, otras que me piden, cosas así, haciendo una especie de popurrís, para poder cantar más en menos tiempo, y así poder satisfacer al público, que me pide cosas que luego no les canto”, dijo en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Ícono del rock and roll en México, cantante y actriz, Angélica María, está más que preparada para compartir una vez más el escenario del Lunario del Auditorio Nacional para cantar temas de la era dorada del rock and roll: “el rocanrol es un movimiento que aún no termina, nuestras baladas se llamaban antes rock lento, después fueron sólo baladas cuando se le integraron más instrumentos a las canciones, entonces, se quedaron en el gusto del público, eran tan buenas, y le siguen gustando, ahora a muchos jóvenes y a muchos niños, que van a vernos a nuestro show, y eso es tan halagador para nosotros, tan bonito, el rocanrol es un movimiento que no termina, es el principio de todo lo de ahora, entonces, tiene que gustar un movimiento que sigue durante muchos años”, dijo Angélica María, respecto al sonido del rocanrol.

Sobre qué le gustaría hacer más en su carrera artística, Angélica María compartió: “tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas, y a seguir inventando, yo inventé muchas cosas de mi carrera, hasta la balada ranchera, y sólo me queda agradecerle al público de darme todo lo mejor, su agradecimiento, su cariño, ya me pongo cursi; tengo cuatro ofertas para que se realice una serie televisiva sobre mi vida, pero tendría que hablar de gente que ya no está, yo nunca he sido una mujer de escándalos, nunca he hablado mal de nadie, no sé si lo haría ahora, he llevado mi carrera sin cosas desagradables, tal vez la haría si está bien escrita la serie, para que no ofenda a nadie, pero de que hubo personas que cambiaron mi destino muchísimo, sí hubo. Tengo una historia interesante, porque mi vida ha sido difícil, bella, pero difícil, al final salgo adelante con el amor del público, de mi familia, esta carrera es muy difícil”.

Horario de Cabaret Lunario presenta: Angélica María: viernes 25 de mayo, a las 22:30 horas. Duración aproximada: 2 horas.