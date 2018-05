AMLO a gobernadores: no intervengan en comicios

En línea, con llamado de Peña Nieto

“Anaya me acusa de tener viejas ideas, pero me copia todo”

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, lanzó un llamado a los gobernadores a que firmen un pronunciamiento en la línea del presidente Enrique Peña Nieto, para comprometerse a no intervenir en los comicios, a respetar el voto.

“Deben los gobernadores hacer el compromiso de respetar el voto de los ciudadanos y no intervenir en la elección, que no se utilice el dinero del presupuesto para comprar votos, para favorecer a candidatos, que se garantice que la elección sea libre y limpia. Que sigan el ejemplo de lo que expresó, manifestó el presidente Peña, que se va a respetar la voluntad y que se va a respetar a quien resulte triunfador en los procesos electorales”.

En entrevista a medios, tras un acto de campaña en Autlán, el tabasqueño dijo que tiene mucho respeto por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

“Tengo mucho respecto por el ingeniero Cárdenas, mucho, mucho. Cómo no (voy a querer su apoyo), si me están apoyando de todos los partidos, cómo no voy a desear el apoyo del ingeniero Cárdenas por todo lo que él significa. Lo respeto mucho”.

Al concluir una gira por Jalisco, López Obrador defendió a Nestora Salgado, al asegurar que fue acusada de manera “infame” por José Antonio Meade durante el segundo debate presidencial, al señalarla como secuestradora.

“Ella fue calumniada, es una dirigente social, está luchando porque haya paz, tranquilidad, y fue acusada de manera infame, eso no se hace, no actuó bien Meade”.

Luego de un mitin en el municipio de Autlán, el tabasqueño también criticó a al candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya, por señalarlo como una persona con pocas ideas y sin argumentos, “pero me copia todo”.

El abanderado de Morena señaló que en el segundo debate presidencial, el candidato Ricardo Anaya buscó enfrentarlo y apabullarlo.

El aspirante de Morena, del Trabajo y Encuentro Social se refirió al abanderado de la coalición Por México al Frente como “canallita”, y comparó su actitud a la que sostuvo Donald Trump con Hillary Clinton en su respectivo debate.

“No sé si se acuerdan que Donald Trump se movía en el escenario y enfrentaba así a la señora Clinton y la apabullaba y la seguía. Me quiso hacer lo mismo el canallita”, dijo López Obrador.

Agregó que “pensaban que me iban a trampear ahí y no les funcionó; contrató el INE publicistas para un escenario muy parecido a lo que se hizo cuando el debate de la señora Clinton con Donald Trump”.

Recordó por otra parte que el objetivo del movimiento que encabeza es el de combatir la corrupción y los lujos en el gobierno para generar recursos.

Añadió que los recursos que se obtengan de ese combate se destinarían al impulso de actividades productivas, al tiempo que agregó que se buscará aumentar el salario de los trabajadores y el jornal de los campesinos.

López Obrador sostuvo, posterior a este evento, otro acto de campaña en Manzanillo, Colima, y el día de hoy acudirá a la capital del país, en donde estará presente en Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.