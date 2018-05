Nuevos actores en el proceso electoral

No es asunto menor la ola de asesinatos contra candidatos a puestos de elección popular de todos los partidos políticos. Debe reflexionarse sobre el fondo y trasfondo de la violencia cernida sobre los aspirantes y los motivos.

Recientemente, en el canal colombiano NTN24, en une entrevista dije que los asesinatos contra políticos, no son para someterlos. Muertos no sirven a ningún interés; sólo sirven de señal para el resto, para que sepan lo vulnerables que son.

Desde el centro del país, los dirigentes de los partidos exigen al gobierno de Enrique Peña Nieto, medidas de seguridad para evitar esos ataques. Si se les da la “seguridad” que le dan a los aspirantes presidenciales a cada uno de los aspirantes a más de 18 mil puestos de elección popular que se disputarán el próximo 1 de julio, no habría policías que cubrieran a los casi 50 mil candidatos.

Sí, esto de acuerdo a información del INE en su numeralia. Los ataques no cesarán y las entidades donde ocurren recurrentemente son, entre otras, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Veracruz, entre otras. Esto significa que en esas entidades donde impera el crimen organizado busca influir en los gobiernos federal, estatales y municipales, para tener libertades en su manejo de negocios negros.

Sin embargo, lo grave no es el ataque a la clase política, que sabe perfectamente a lo que enfrenta, sino al resto de la población que está mas vulnerable. Ninguno de los candidatos ha ofrecido una solución contundente. José Antonio Meade y Ricardo Anaya, afirman que continuarán con la actual política de represión y el amoroso Andrés Manuel López Obrador, habla de diálogo con la delincuencia.

Esto tiene muchas aristas y nuestros políticos no quieren comprometerse. Aún así, piden el voto de la sociedad. Mientras entre buenos y malos, siguen enlutándose los hogares en todo el país.

PODEROSOS CABALLEROS: Alicia Bárcena, fue mencionada insistentemente por el candidato de Morena, López Obrador, como su secretaria de Relaciones Exteriores en caso de ganar los comicios del 1 de julio. Pero, según ahora sabemos, estaba sorprendida porque no le avisó AMLO. Ella es una bióloga con maestría en Harvard en administración, que en sus últimos años ha trabajado en la CEPAL y ha sido asesora en la OEA.

Su experiencia es latinoamericana, pero no le sería complicado aprender, como lo hizo Luis Videgaray. Militante de izquierda desde sus épocas de estudiante, tiene formación en EU. Es inteligente y social demócrata.

*** Nestora Salgado cree que fue exonerada del delito de secuestro. Sin embargo, no. Ella fue liberada por un error en procedimiento, lo que violó sus garantías individuales. Sin embargo, quedó demostrado por testigos y víctimas que, al encabezar a un grupo de delincuentes, secuestraba a personas para exigir pago para su liberación. Por eso, ante las amenazas de una denuncia de Nestora, José Antonio Meade, duerme tranquilo, ya que revivirá ese caso y, en el caso del delito de secuestro, no debe haber prescripción. Otro asunto que está en manos del Congreso y que no resuelve.

*** Bajo el liderazgo de Miguel Galuccio, Vista Oil & Gas, y Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, una empresa de Grupo Topaz de Dionisio Garza Medina, para explotar tres activos petroleros on-shore; dos en Tabasco y uno en Veracruz. Vista tendrá una participación de 50% en tres bloques petroleros, de los que Jaguar obtuvo contratos licencia como parte de las licitaciones 2 y 3 de la Ronda 2. Claro, la operación está sujeta a que sea aprobada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

*** El nuevo presidente de la Conago, Manuel Velasco, recibe el premio de consolación al final de su mandato. Deja un revoltijo en su estado, pero ahora tiene un membrete para explotarlo en su imagen. ¿Lo logrará a estas alturas del partido?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Novartis lleva a cabo una edición más de su programa insignia de Responsabilidad Social en el mundo, “El Día Mundial de la Comunidad” con el que apoya a comunidades necesitadas mediante diversas actividades que están estrechamente alineadas con la ideología de la compañía: descubrir nuevos caminos para mejorar y prolongar la vida de las personas.

En este mes, apoyará a las organizaciones Save the Children, Nemi y Reforestemos México.

