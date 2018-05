Meade presenta su libro con propuestas para transformar al país

Ganancias serán donadas a dos ONG

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, presentó su libro “El México que merecemos. Mi visión para transformar nuestro país con orden y rumbo”, cuyas ganancias por la venta serán donadas a dos organizaciones no gubernamentales.

El abanderado presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, afirmó que lo que México merece es un Estado de derecho pleno y vigente, con seguridad, sin corrupción y en donde podamos abatir la pobreza extrema.

Acompañado por su esposa Juana Cuevas, Carlos Alazraki, y Vanessa Rubio, aseveró que “merecemos un México donde no se tenga miedo, no haya razón de expresar molestia por la corrupción”, porque ésta debe desterrarse ya de la política, “un México en donde no vivamos con la frustración de una pobreza que no hemos podido combatir”.

Meade Kuribreña reconoció que México tiene un problema real, enorme, importante, inaceptable, en materia de corrupción, por lo que planteó cuatro medidas fundamentales para su erradicación.

Propuso “cortar el cordón umbilical” entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, “tenemos que darle autonomía a los ministerios públicos y que tengamos un Ministerio Público autónomo y que se acabe EL Ministerio Público de consigna”.

Además pasar de la Declaración Patrimonial, a la auditoria de congruencia patrimonial; tener leyes que permitan hacer mucho más sencillo recuperar lo robado, así como gobiernos abiertos y transparentes, en donde todo el actuar del gobierno, reflejado en un contrato, se pueda consultar.

Ello, agregó el aspirante, para que la ciudadanía sepa en todo momento, quién fue contratado, en qué condiciones, para qué efectos y con qué modalidad de asignación.

“Si tenemos esos cuatro elementos, vamos a ser capaces de desterrar a la corrupción de la política”, afirmó ante funcionarios de la editorial Grijalbo, los analistas económicos Enrique Quintana, Gabriel Guerra, Graciela Teruel y Luis Rubio quien escribió el prólogo del libro que será distribuido en todas las librerías.

El aspirante presidencial reconoció que las elecciones son históricas, tienen una consecuencia épica, y las consecuencias se sienten en las familias.

Refirió que su libro ofrece una propuesta y una visión “de cómo podemos lograr ese cambio y por qué, dónde pensamos que estamos parados, cuál es nuestro diagnóstico, cuál el punto de partida y hacia dónde queremos caminar”.

Afirmó que con esta propuesta se quiere eliminar el riesgo que enfrentan las familias de un mundo complicado, cambiante y con muchos retos, “en donde todos los días en México enfrentamos esa incertidumbre y buscamos sortearla para que a nuestras familias les vaya bien”.

José Antonio Meade explicó que el Estado de derecho, medido en diferentes dimensiones, importa y mientras mejor y mayor sea la calidad, a los países les va mejor.