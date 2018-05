“Ninel Conde es la reencarnación remasterizada de Luis Rey”: Giovanni Medina

El ex esposo de la actriz lamentó que los tribunales hayan fallado en su contra, y la comparó con el padre de Luis Miguel

Los problemas entre Ninel Conde y su ex pareja Giovanni Medina, continúan como hervidero y es que los también padres de un menor de edad, luchan por obtener su patria potestad en medio de un sin fin de dimes y diretes, tales que han sido causa de una gran polémica y opiniones divididas.

Recientemente, Giovanni Medina lamentó que los tribunales de justicia hayan fallado a favor de su ex pareja Ninel Conde, pues esto resultó en la suspensión del régimen de convivencia con su hijo.

Lo anterior llevó al empresario a hacer una serie de declaraciones, “me acerco a los medios porque quier exponer mi versión de los hechos y de cómo se estan llevando las cosas con los tribunales. Sólo en tres ocasiones llegué 20 minutos tarde con mi hijo y eso fue el motivo suficiente para fallar en mi contra. Me preocupa la situación de mi hijo y yo lo único que deseo es que me dejen ser padre”.

Al cuestionarle sobre los supuestos nexos de Ninel con una red de lavado de dinero comentó: “Yo no sé si es verdad o mentira, pero me preocupa mi hijo y lo único que quiero es estar con mi pequeño. Otra de sus preocupaciones sería que su hijo haya tenido que convivir con José Manuel Figueroa, quien fue pareja de la actriz años atrás. “Ella me confesó que él era un hombre violento que la agredía y le propinaba unas golpizas, por ello, la preocupación, porque no me gustaría que el niño vea episodios de violencia o que le pueda suceder algo” y aseguró que “Yo también le he dicho a Ninel que cuente conmigo si la puedo ayudar, porque yo no deseo hacerle mal, sin embargo, ella se ha metido con lo que más me importa, que es la convivencia con mi hijo Emmanuel, creo que no se vale lo que me están haciendo y por ello impugnaré esta decisión”.

No obstante, el comemtario que más llamó la atención fue la comparativa que hace de Ninel Conde con el padre de Luis Miguel. “Ninel Conde es la reencarnación remasterizada de Luisito Rey. Y esta decisión de los tribunales puede resultar en el abandono total de mi hijo, puesto que por la naturaleza del trabajo de Ninel, se ausenta grandes periodos de tiempo”, concluyó, afirmando que no se quedaraá de brazos cruzados y que impugnará la decisión tomada por los tribunales, en la búsqueda de recuperar su derecho a convivir con su hijo.