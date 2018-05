Angélica Vale y Luis Hacha le ponen sabor a “Y mañana será otro día… mejor”

El actor se integra al elenco de la telenovela y con esto se podría detonar un nuevo triángulo amoroso

Arturo Arellano

El actor Luis Hacha se incorporó a las grabaciones de la telenovela “Y mañana será otro día… mejor”, protagonizada por Angélica Vale y Diego Olivera, donde dará vida a Iñaki de la Maza, un empresario español, que además es un hombre cálido, respetuoso, detallista y emprendedor. Luego de varios años fuera de México, decide regresar al país, donde su hijo Rafael lo convence de invertir en Media Link, la empresa de Camilo Sarmiento (Diego Olivera), donde conocerá a Mónica (Angélica Vale), una persona que cambiará su vida y con la que posiblemente se generaría un nuevo triángulo amoroso.

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Angélica Vale, que da vida a Mónica, nos cuenta que: “No podría estar más contenta, tenía muchas ganas de regresar a Televisa, de la que pocos pueden decir que es su casa hoy en día, pero la verdad sí es mi casa, yo sí crecí ahí, no puedo decir otra cosa y ha sido maravilloso, desde ver compañeros, técnicos y gente de producción que no veía, conocer a los nuevos. Creo que lo anterior también tuvo mucho que ver con que dijera que sí al proyecto. Mónica tiene 40 años, está completamente enamorada de un hombre casado, lo cual es algo diferente, es una cosa que no pasa a diario, por lo que se vuelve un reto para mi como actriz”.

Sobre la llegada de Luis Hacha al elenco, refiere: “El llegó hace una semana, es un encanto de persona, hay mucha química, hemos hecho una dupla increíble y no sólo con Luis, sino con todo el elenco, con el que ya llevamos dos meses grabando y trabajamos bajo la base del respeto y el amor a lo que hacemos. Carlos Moreno lo hace, es el ejemplo que pone y estamos todos hablando el mismo idioma, somos un gran equipo. Luis además de ser gran actor, es un buen amigo, gran persona”.

“Para mí, la telenovela supera todas mis expectativas, regresar a hacer un proyecto de este formato después de la fea, honestamente me daba miedo, pero ahora veo que ésta es una comedia más madura, con contenido más real, más serio, le damos a la gente una cosa nueva, no es una farsa, es otra cosa. En esta telenovela he llorado más que en ninguna otra, lo cual me ha costado trabajo, pero es parte del personaje”.

“Para que un personaje sea querido por la gente, tienen que ver mucho los escritores, ellos han hecho un trabajo espectacular, desde que lo lees quieres identificarte con Mónica, ‘pobrecita, está enamorada de un imposible. Luego, los directores me dan chance de aportar y me enseñan cosas nuevas, todo parte de una verdad, luego me identifico con el personaje y con ello logramos que el público se identifique también”.

Luis Hacha, por su parte, en entrevista para esta casa editorial, comentó: “Fue a través de la producción que me hablaron para ser parte del proyecto, me dijeron que era un remake de otra y mi personaje sería un español, se me dio la posibilidad de hacerlo, así que no lo pensé dos veces. Creo que ha sido caer de pie en este proyecto, cuando conocí a Angélica, logranmos una dupla muy bonita, me integré de manera perfecta, no tengo una sensación de llevar grabando una semana, sino de que llevo mucho tiempo, adoro a mis compañeros, el elenco juvenil, todo ha sido increíble”.

“Angélica es una persona maravillosa, disfruto mucho las escenas con ella y la llegada de mi personaje sin duda le pone un poco de sabor más a la historia. Iñaki hace contrapeso en ese estira y afloja del camino sufrido de Mónica, le trae un toque de serenidad y complicidad. De entrada, es una amistad en la vida de Mónica, es lo que le va a ofrecer, su amistad, sin embargo, surgirán después muchas cosas, va a hacer que ella piense mejor sobre lo que está buscando. Mucho del personaje te lo dice el libreto, te va dando ideas, pautas e información de cómo es el personaje, como trata a las personas, pero luego obviamente con la ayuda de la directora se va puliendo, orientan la construcción de Iñaki, que estoy seguro le va a gustar a la gente, es un tipo amable, cálido y respetuoso, que llega en un momento clave a la vida de Mónica, o mejor dicho, ella llega a la vida de Iñaki para cambiársela por completo”.

Finalmente, el actor declaró que su interés es el de extender su estancia en México, para después de este proyecto lograr más apariciones, ya sea en teatro, cine o televisión. “Y mañana será otro día…mejor” se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas por las estrellas.