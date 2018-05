Meade alcanza y rebasa a Ricardo Anaya; infladas, las encuestas a favor de AMLO

La Ley de Herodes

José Luis Montañez

Es a partir del segundo debate entre los candidatos presidenciales, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Jaime Rodríguez y Andrés Manuel López Obrador, que el abanderado de la alianza del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza, Pepe Meade, ha logrado repuntar en las preferencias electorales, con tal fuerza, que ya alcanzó y rebasó al panista Ricardo Anaya, quien ahora parece estar metido en tremendo embrollo.

Yo le llamo el síndrome del tabique, lo que les pasa a muchos mexicanos que, al ir tras una meta y lograr los primeros resultados, cren que todo será coser y tejer y esperar a que del cielo le caigan a uno las cosas.

Y es que desde ahora, Ricardo Anaya o Ricky Riquín, cómo lo bautizó Andrés Manuel López Obrador en el segundo debate televisivo, parece estar justificando su derrota en las urnas el próximo domingo primero de julio, diciendo que si no se reimprimen las boletas electorales para quitar de las mismas la imagen y el nombre de la ex panista Margarita Zavala, entonces el electorado se va a confundir y va a cruzar en la papeleta electoral el nombre de la única mujer que aparecerá en las mismas, pero que se bajó de la contienda, precisamente una semana antes de que se celebrara el segundo debate televisivo entre los presidenciables. Y yo me pregunto cuántos votos le podría quitar Margarita a Ricardo Anaya, si la esposa de Felipe Calderón no llegaba más que al 3% de las preferencias electorales en todas las encuestas que se han realizado con miras a las votaciones del primero de julio. Esto sí me parece muy grave, que Ricky Riquín esté caminando ya en la contienda con mentalidad de perdedor y jugando ya desde ahora en la tercera posición de la competencia electoral.

José Antonio Meade hunde el acelerador

Y bueno, en el edificio principal del PRI, de Insurgentes Norte, en la Ciudad de México, todo vuelve a ser esperanza, debido a que un grupo de expertos en encuestas, sondeos y redes sociales, realizó un estudio profundo sobre todos los dictámenes que se han publicado sobre preferencias electorales y que en su mayoría han sido inflados, para darle la ventaja desde ahora, nada menos que al mismísimo Andrés Manuel López Obrador.

La orden del trabajo de investigación vino desde la misma oficina de René Juárez Cisneros, actual presidente nacional del Revolucionario Institucional, quien ha dicho fuerte y quedito que en 40 días José Antonio Meade será electo Presidente de México.

Están relajados desde los resultados del segundo debate televisivo entre presidenciables, celebrado en Tijuana, Baja California, y en el que su abanderado Pepe Meade se mostró seguro, propositivo y conocedor de la problemática nacional.

Algo que pegó mucho en el ánimo de los televidentes, fue que el abanderado del PRI haya señalado a la comandante Nestora, candidata de Morena a un escaño en el Senado de la República, como integrante de una banda de secuestradores que actuaron impunemente en el estado de Guerrero.

José Antonio Meade dio esa noche datos concretos de las fechorías de Nestora, acusación que ratificó durante sus mítines electorales el pasado miércoles, diciendo que ni se retractaba de lo dicho, ni tampoco le iba a ofrecer algún tipo de disculpa, porque esa mujer con sus actos había lastimado y agredido a gente inocente.

Total, que la cosa se está poniendo de película y parece ser que este proceso electoral, que está por concluir en 6 semanas aproximadamente, nos dará muchas sorpresas, pues falta, como se dice, la mayor parte de la “pechuga del pavo” y están por verse los misiles que cada uno de los candidatos sacará para barrer literalmente a sus oponentes.

Por lo pronto, José Antonio Meade ya ha subido al segundo lugar en las preferencias electorales y ha tomado un paso firme, que si lo mantiene, lo colocará frente a frente con Andrés Manuel López Obrador, para disputar el primero de julio la Presidencia de México.

Aquí, sólo le aclaro a usted una cosa que es bien sabido por todos, el Partido Revolucionario Institucional es el que mayor voto duro tiene en todo el país, debido a su enorme estructura que cubre cada uno de los rincones de nuestro querido México.

Agregue usted que todavía en estos momentos 7 y 8 millones de personas no han decidido todavía por quién votar y que algunos después del segundo debate televisivo están cambiando su prospecto para sufragar, como lo vemos muy claramente en el caso el panista Ricardo Anaya, quien ha bajado la guardia a mitad del combate, se le ve cansado y jalando aire por la boca.

La encuestas de Andrés Manuel López Obrador

Ahora bien, una fuente bien informada dentro del Partido Revolucionario Institucional comentó en exclusiva a esta columna, que los asesores del primer círculo del tabasqueño, López Obrador, le aconsejaron desde hace tiempo inflar las encuestas de preferencias electorales a su favor y también utilizar las redes sociales para enviar mensajes, dando la impresión de que el triunfo del candidato de Morena es inevitable el primer domingo de julio. Se estima que los diagnósticos entregados por las casas encuestadoras contratadas por personal del tabasqueño, han dicho que las preferencias electorales para su proyecto político están hasta más de 40 puntos en cuanto a preferencias electorales en todo el país. Eso es una mentira, dijeron nuestros informantes, al revelar que las encuestas y sondeos presentadas a favor de AMLO en prestigiados periódicos de circulación nacional, están infladas hasta en 10 puntos, que representan millones de votos. Esto lo han hecho para ir creando la idea de que el tres veces candidato presidencial por la izquierda mexicana, tiene la Presidencia del país en la bolsa y que si los resultados electorales del primer domingo de julio no lo favorecen, es porque se ha cometido un fraude electoral en su contra.

Para evitar este tipo de versiones o malos entendidos, dicen ellos, se está permitiendo la participación de observadores de talla internacional, durante el presente proceso electoral de México, para garantizar que la democracia avance en nuestro país y no retroceda, como ocurre ya en muchas partes de Centro y Sudamérica.

Y le garantizo que acá no se trata de estar a favor o en contra de tal o cual candidato, sino más bien de proporcionarle a usted información que lo haga reflexionar y definir su voto por el aspirante presidencial que usted cree que debe gobernar al país los próximos 6 años, pues finalmente será el voto de usted amable lector, el que confirme en las urnas qué tipo de proyecto y gobierno requiere México a partir del primero de diciembre de este 2018.

