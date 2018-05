No hay tiempo ni dinero para reimprimir boletas

El PAN acude al TEPJF

Afirma el blanquiazul que el nombre de Margarita confundiría a votantes

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, dejó claro que no hay tiempo, dinero, ni papel suficiente para imprimir nuevas boletas que serán utilizadas en la jornada del 1 de julio, y confió que el Tribunal Electoral federal respalde su decisión.

Esto, en respuesta a la petición del PAN que ha señalado que pugnará hasta donde pueda hacerlo para forzar la reimpresión de las boletas de la elección presidencial y que no aparezca el nombre de la ex candidata independiente Margarita Zavala.

“Hay limitaciones materiales que son infranqueables. Las boletas se imprimen en papel seguridad, ya no hay más papel disponible, el contrato ya se cerró, ya no tenemos dinero para papel adicional”, indicó Murayama Rendón.

En entrevista para Grupo Fórmula, refirió que ya se han impreso 65 por ciento de las boletas, además de que no hay tiempo para imprimir nuevas papeletas, “no es un asunto de voluntarismo, es un asunto de imposibilidad material”.

Agregó que no se podría empezar de cero, ya que existe el riesgo es que no haya boletas el día de la elección, y dejó claro que “no hay papel, no hay dinero y no hay tiempo. No podemos tener dos tipos de boletas para la misma elección”.

Sobre este tema, Murayama Rendón confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respalde al INE en este tema, aunque reconoció que el Tribunal puede tomar otra decisión.

En entrevista posterior para MVS radio, el consejero electoral consideró que en este asunto se está anteponiendo el interés particular ante el general, pero “el interés es que tengamos elecciones genuinas confiables, por eso las boletas son con papel de seguridad”.

En este espacio reiteró que se contrataron dos mil 800 toneladas de papel y esas toneladas son para hacer las casi 300 millones de boletas para las tres elecciones que se realizarán en julio de este año.

“No hay manera de inventar otras mil toneladas, hay que producirlo, el papel ya no existe, no hay dinero para hacerlo”, enfatizó al señalar que es falso que las boletas puedan imprimirse en quince días.

Por su parte, Damián Zepeda, dirigente nacional del blanquiazul, alegó que la inclusión de Zavala generará inevitablemente confusión entre el electorado, y reveló que el partido pidió a Talleres Gráficos de México su opinión para saber si es posible reimprimir 60 millones de boletas.

“El principal valor que se debe proteger en la elección es que la ciudadanía emita su voto sin ninguna confusión. Y el hecho de que aparezca en la boleta una persona que ya no está compitiendo genera confusión y puede provocar que ciudadanos emitan su voto de manera no clara, porque no toda la ciudadanía va a tener conocimiento de que existió esta declinación (de Margarita) y cualquier voto que se esté dando para esa persona sería nulo”, expuso.

En entrevista telefónica, el dirigente opositor estimó que la autoridad electoral debería tener el máximo interés de que no existan confusiones el día de elección.

Tras la renuncia de Margarita Zavala a la contienda, el PAN impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de volver a producir las 93.9 millones de papeletas de la elección presidencial.

“Creemos que es materialmente posible que se reimpriman las boletas. Ya le pedimos a Talleres Gráficos que sea esta instancia la que diga lo que hoy de manera proactiva el INE está sosteniendo. Si se puede o no, le corresponde decirlo a quien las está imprimiendo, si tiene o no recursos, le corresponde decirlo a quien tendría que imprimir. El INE no tiene por qué adelantarse en ese sentido”, sostuvo.