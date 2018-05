Difícil que debate presidencial de Mérida rebase al de Tijuana

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Puede que AMLO no asista

Le recuerdan a Chíguil su pasado

El Instituto Nacional Electoral que preside Lorenzo Córdova Vianello, se prepara para el tercer debate entre los candiatos presidenciales, a realizarse en Mérida, Yucatán, el próximo 12 de junio, con el tema, Economía y Desarrollo y, según se comenta en los corrillos políticos, está difícil que rebase las expectativas que generó el segundo debate que tuvo lugar en Tijuana.

También, ya se cruzan las apuestas en torno a si el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, asistirá a la capital yucateca, pues como en todas las encuestas lleva la delantera, ya no quiere exponerse a que este ejercicio le pueda quitar puntos en las preferencias electorales, así como tampoco quiere que le fluya su lado más radical, esto es, que pudiera enojarse y en un ataque de ira, quién sabe qué puediera pasar.

Por otro lado, se dice que en caso de que no asista, el tabasqueño, le quitará interés al debate, ya que solo seríamos testigos de un intercambio entre los candidatos de las coaliciones “Por México al Frente”, Ricardo Anaya y “Todos por México, José Antonio Meade;, peléandose, (según estiman diversos analistas), por el segundo lugar.

Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, estaría de sobra pues él mismo ha dicho en anteriores ocasiones que no le interesa la Presidencia de la República, sabedor de que ni un milagro le haría ganar el ya muy próximo 1 de julio.

Como se recordará, en el segundo debate ni se notó la ausencia de la ex candidata prseidencial independiente, Margarita Zavala, quien sin duda se vio muy mal al esperarse a que estuviera impresa una parte importante de las boletas electorales para externar en un programa de televisión, su intención de renunciar a su candidatura.

De hecho, su ex partido, el PAN, ya está pidiendo que se reimpriman de nueva cuenta las boletas electorales y con lo caro que sale eso, solo se habría tirado el dinero a la basura por una cuestión de tiempos o de agenda de la esposa de Felipe Calderón.

Sin embargo, en este último debate sería muy importante que los cuatro aspirantes presidenciales hagan acto de presencia, porque de nueva cuenta, será éste un ejercicio en el que el público se encargará de preguntar vía las redes sociales.

No deja de llamar la atención que este último debate, será en día laborable, el martes, lo que podría derivar en que no sea tanto el número de telespectadores o de quienes lo seguirán vía redes sociales.

A este respecto, habría que agregar, por otro lado, que concluyó la semana y la ex primera dama no terminó por darle su apoyo a ninguno del resto de sus ex contendientes.

Mucho se dijo que la señora de Calderón, (quién sabe por qué razón), al final, le daría su respaldo, ni más ni menos que al “Joven Maravilla”, quien desde el primer momento, le abrió las puertas de Acción Nacional para sumarse a su causa. ¿Será acaso porque los odios pueden más?

Como se recordará, José Antonio Meade, que colaboró en el gabinete de Felipe Calderón, se supone que gozaba más de las preferencias de la señora Zavala, pero por lo menos públicamente, tampoco hubo nada. A lo mejor ya se dieron acuerdos “por debajo de la mesa”. ¿Será?

Municiones

*** Al debate entre candidatos a la alcaldía de Gustavo A. Madero, organizado por la Coparmex, en un centro educativo de la colonia Lindiavista, solo asistieron dos de los abanderados, debido a una protesta en contra del aspirante de Morena a esa posición, Francisco Chíguil, señalado como responsable de la tragedia de la discoteca News Divine.

Resulta que familiares de las víctimas de los jóvenes que perdieron la vida hace diez años, caminaron por las calles de la colonia Lindavista y bloquearon las arterias de la avenida que lleva ese mismo nombre y Callao.

Con pancartas rechazaron la candidatura de Chíguil, a quien responsabilizan de la muerte de sus familiares. “No olviadmos el News Divine y menos a tí, Chíguil Corrupto. Fuera de GAM”, se podía leer en una de las pancartas que además, tenía el rostro del morenista.

Lógicamente y por esa razón, Chíguil no asistió al debate programado para las diez de la mañana a celebrarse en el Auditorio de la Universidad Tepeyac. Con altavoces, los familiares de los adolescentes muertos en la tragedia, gritaron consignas como: “no te queremos Chíguil”; “No te vamos a dejar llegar a la alcaldía”; “Fuera Chíguil”, con lo que le impidieron al tristemente célebre personaje, acudir al referido debate.

*** Otro que también anunció por sus redes que no asistiría al debate que se llevará a cabo en un plantel educativo, es el candidato de Morena al gobierno de Moreos, el ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco, quien se justificó argumentando que sería víctima de una trampa que le pondrían el resto de los abanderados. Lo que pasa, -se comenta en los corrillos políticos-, es que “el Cuauh” no quiso ir para no rebelar su profunda ignorancia sobre el tema de gobernar un estado, con lo que de plano, ya cayó en el perverso juego que ha impuesto en su partido Andrés Manuel López Obrador de “lo que hace la mano, hace la tras”. ¿Será?

*** El Consejo Mundial de Boxeo (WBC), se hizo presente en la ceremonia en la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, otorgó el perdón póstumo a Jack Johnson, el primer campeón negro de peso pesado del boxeo, que es recordado como una figura legendaria de este deporte, a más de 100 años de ser condenado por motivos raciales.

El sueño de don José Sulaimán, inspirado en el deseo de Mohamed Alí de regresar el honor al primer campeón mundial de peso completo afroamericano, se cumplió en presencia de sus hijos Héctor y Mauricio Sulaimán Saldívar, en un acto de igualdad humana e inclusión, durante una ceremonia efectuada ayer en la Casa Blanca, en Washington, con la presencia de activistas y figuras vinculadas al boxeo, como el legendario Sylvester Stallone. El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, dijo ante el presidente Trump que, “es un gran día para el boxeo y la humanidad, y un gran paso dado por el Presidente Trump, por lo que significa la inclusión y la igualdad”.

