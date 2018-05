Cancún se queda sin opciones

Yolanda Montalvo

Una historia de traiciones, de ambición personal, de envidias y celos, no mi estimado lector, no le hablo de las novelas de telerisa, sino de la trama que ayer, dio como resultado que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, declaró inelegibles las candidaturas de José Luis Toledo Medina, “Chanito” (PAN-PRD-MC) y de Mario Machuca Sánchez (PRI-PVEM-Panal) como candidatos a alcaldes de Cancún.

El asunto es que, Cancún, que atraviesa un terrible momento en violencia (no se puede decir que el peor…porque, no quiero ser ave de mal agüero, pero esto se podría poner del nabo) y que las pequeñas bandas del crimen organizado hacen y deshacen a sus anchas, mientras el gobierno del estado no encuentra eco en el ayuntamiento de Benito Juárez para hacer una labor eficaz de prevención del delito, pues, ni a patrullas llegan, a los cancunenses se les reduce el margen para elegir a un alcalde con la capacidad que el polo turístico más importante del país requiere.

El caso es que las coaliciones “Por Quintana Roo al Frente” del PAN-PRD-MC y la alianza del PRI-PVEM-Panal, tienen cinco días para poner otro candidato o se quedarán fuera de la contienda. ¡Sopas pericos confiados!

Hoy se deciden

A los perredistas les entró el pánico, pues ya van dos semanas del inicio de las contiendas políticas y es hora de que no pueden presentar a su candidato a alcalde de Cancún, por lo que dicen los enterados que desde ayer se encuentran encerrados analizando el costo-beneficio de impugnar en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución de la Sala Regional de Xalapa, de no aceptar la candidatura de “Chanito” Toledo, pues los tiempos van a toda velocidad y aunque ganaran esa batalla legal, ya entrarían a la contienda muy avanzado el proceso.

Empero, lo cierto es que la población de Cancún se quedó sin opciones, pues por un lado está la candidata de Morena, la locutora María Elena Hermelinda “Mara” Lezama, que no ofrece más que las mismas propuestas del Peje y que ya anticipó, como AMLO, que ofrecerá “amnistía” a la administración de Remberto Estrada y Paul Carrillo y que, aunque le entreguen como le entreguen el ayuntamiento, no realizará auditorías ni investigación alguna sobre su actuar…dicen las lenguas viperinas, hay amistad y acuerdos.

Y por otro lado, está la cubana, Niurka Sáliva, esposa de Gregorio Sánchez Martínez…que de ella, ni hablar, pues sólo hace lo que su marido le indica hace; a los del Consejo Coordinador Empresarial, con los que se reunió para presentarles sus propuestas, les dejó botado su documento de compromisos, que le pidieron firmar, pues la cubana consideró que estaba mal redactado y pidió a los empresarios que reestructuraran la semántica del documento si querían que se los firmara….¡Que no Mouse Mickey!

Tendrá que ser un hombre

Regresando al asunto de a quién pondrán los perredistas como su candidato en el caso de decidir no seguir la lucha por el registro de Toledo Medina como su abanderado, el runrún ponía a su esposa, Daniela Vara, como su posible sustituto, pues la señora, junto a los abanderados a regidores, ha realizado actos de campaña, empero, por los acuerdos por cuestiones de género, ya establecidos entre el PRD y el PAN, tendrá que ser un hombre, sin embargo, no hay gallo con el espolón necesario para garantizar el triunfo, por lo que, el riesgo de impugnar, pese al tiempo, parece ser la mejor opción para el sol azteca.

Tampoco será para él

En cuanto a Emiliano Ramos, quien fue el que promovió la impugnación contra “Chanito”, también se quedará chiflando en la loma, pues se regresó a su curul en el Congreso local, a hacer lo mismo que hacia antes…nada… sólo cobrar…, pero eso, será un impedimento para que pueda contender en una elección interna del PRD y aunque así fuera, ni los amarillos, ni los azules, lo apoyarían y para hacer campaña tendría que acarrear a gente de otros estados, como lo hizo el día de su manifestación frente al ayuntamiento de Cancún.

Machucan a Mario Machuca

El otro que fue bajado de la contienda, tras la resolución de la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue Mario Machuca Sánchez a la alcaldía de Benito Juárez, de la coalición “Por Quintana Roo”, a quien por un doble registro le revocaron la candidatura.

Empero, Mario Machuca no se raja y aun con el tiempo encima, impugnará hasta la última instancia, pues aún se tiene el recurso de apelación en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Incertidumbre empresarial



Eloy Peniche, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, reveló que existen en algunos casos inversiones detenidas en Cancún y Quintana Roo, pues los empresarios prefieren ser prudentes y esperar, debido a que no se sabe quién ganará la elección presidencial, pues les da ñáñaras que gane “ya sabes quién” , por lo que esperarán a ver qué pasa en el país.

A esto, sume la incertidumbre de quién llegará a la silla municipal de Benito Juárez, pues hasta el momento, a excepción del independiente Isaac Jánix Alanís, las dos candidatas tienen detrás intereses personales y políticos, que serán más importantes que el bien de Cancún. ¡Abuelita tus chanclitas!

Y su mamá también

Justo el día en que, a puerta cerrada, el fiscal Miguel Ángel Pech Cen fue a comparecer a la Cámara de Diputados local a explicar el relajo que se trae en la dependencia a su cargo, salió, así, casual, la noticia de que el amparo federal que impedía la detención de la mamá del ex gobernador Roberto Borge Angulo, María Rosa y contra Gina Patricia Ortiz Blanco, implicadas en el asunto de compra ilegal de terrenos propiedad del estado, ya venció, por lo que puede ser detenida en cualquier momento.

Por cierto, que la noticia de que el ex candidato a gobernador Mauricio Góngora les ganó un amparo y que podría quedar libre, con lo que el caso se le cae a la Fiscalía, pasó a segundo término, y aseguran, lucharán hasta las últimas consecuencias para que el ex funcionario de Solidaridad no recupere su libertad….seeeee, igual le hicieron con todos los ex funcionarios que ya andan libres. Tantán.

