Drástica alza en fondos de inversión de activos digitales

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

En el mundo corporativo los cambios son sinónimo de modernización y vienen acompañados de grandes expectativas para los dueños de capital, quienes buscan consolidar sus consorcios y holdings de empresas frente a una inestabilidad económica global.

Es el caso de Grupo Huobi, proveedor líder de soluciones de activos blockchain, quién anunció el nombramiento oficial de Chris Lee, ex director ejecutivo de OKEx, que se incorpora a la compañía como secretario del Consejo y Vicepresidente de Desarrollo de Negocios Globales. En esta función, Lee liderará la estrategia de fusiones y adquisiciones globales del Grupo Huobi y supervisará el desarrollo de los equipos internacionales.

“Este año estamos haciendo grandes inversiones en el desarrollo del ecosistema global de blockchain y activos digitales, y confío en el apasionamiento y la capacidad de Chris para ayudarnos a aprovechar esta oportunidad”, dijo Leon Li, fundador y director ejecutivo del Grupo Huobi.

La popularidad de blockchain y los activos digitales han incitado a ministros de finanzas, organismos normativos, bancos y diseñadores de políticas de todo el mundo a ser firmes en el desarrollo de directrices, procesos y licencias más claras. En los últimos dos trimestres, la escala de fondos de inversión en activos digitales se ha incrementado de manera drástica, junto con las nuevas alianzas en el ecosistema global, que apunta a promover la adopción general y la integración de la tecnología blockchain.

“Las licencias y las directrices llevarán a una mayor diversificación de productos y participación”, afirmó Chris Lee. “Probablemente veamos un crecimiento tanto en los tokens de utilidad como en los de valor, los derivados financieros relacionados con activos digitales y la digitalización de activos físicos.

Todos estos son mercados masivos que queremos captar para mantener nuestra ventaja por haber tenido la iniciativa”.

Lee prevé que en menos de cinco años el 60% del volumen total de transacciones en los grandes mercados internacionales estará representado solamente por los tres grupos de intercambio de cada mercado.

Además, habrá un surgimiento de intercambios abiertos y descentralizados a medida que evolucionen blockchain y los activos digitales.

“Soy un fervoroso partidario de la tecnología blockchain y creo que los intercambios son el corazón de la industria”, afirmó Chris Lee.

“El Grupo Huobi ha creado sólidos cimientos, desde la popularidad de su intercambio hasta las inversiones que la compañía ha realizado en el ecosistema global blockchain.

La combinación de los conocimientos técnicos del equipo con su capacidad de marketing y operaciones, líder de la industria, posicionan a la compañía para convertirse en el Goldman Sachs de esta nueva era de las finanzas. Si se hace bien, Huobi puede llegar a ser incluso más grande que Goldman”.

Otro ejemplo es Best Day Travel Group, corporativo de las agencias de viajes receptiva y en línea más importantes de México y una de las principales en Latinoamérica. Esta empresa que nació en Cancún informó recientes nombramientos en su comité ejecutivo, los cuales refuerzan la estrategia de posicionamiento Best Day Travel Group a nivel global.

Entre los nuevos nombramientos está el de Alejandro Calligaris, quien hasta ahora se desempeñaba como Managing Director para HotelDO y fue promovido como Chief Revenue Officer, reportando directamente con Christian Kremers, CEO de Best Day Travel Group, para continuar con las estrategias de “verticalización” y crecimiento del grupo en México y Latinoamérica.

Daniel Vázquez, quien ocupaba el cargo de VP Comercial de HotelDO, continúa en la misma línea de negocio, ahora se encarga del segmento de agencias de viaje y distribución mayorista, como Managing Director.

“Best Day Travel Group felicita a Alejandro Calligaris y Daniel Vázquez por sus nuevos cargos, seguros de que, con su talento, experiencia y trabajo en equipo, continuaremos ofreciendo a nuestros clientes y socios comerciales “la experiencia más confiable en viajes”, mencionó Christian Kremers, CEO de Best Day Travel Group.

Por otra parte, le comento que la Fiscalía General de Quintana Roo solicitó a los visitantes y residentes aportar información para dar con el paradero de Yolanda Angulo Castilla, la madre del ex gobernador Roberto Borge Angulo; así como de la ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del estado de Quintana Roo, Claudia Romanillos.

Además, refirió que espera la autorización del juez federal para girar orden de aprehensión contra 12 cómplices de Mauricio Góngora, ex candidato a la gubernatura por el PRI para Quintana Roo, por los delitos de abuso de poder y desvío de recursos públicos.

En un comunicado, la fiscalía informó que los amparos de las quejosas Rosa “N” amparo 300/2018 y Claudia “N” amparo 302/2018, han quedado sin efecto, por lo tanto pueden ser aprehendidas por la policía ministerial conforme las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

“Por lo que dicha fiscalía especializada solicita la cooperación de la ciudadanía para que le informe si ha visto o tiene información de las dos personas imputadas, ya que se encuentran en calidad de ser detenidos para rendir cuentas ante la justicia quintanarroense”, citó la dependencia.

Ya que hablamos de Quintana Roo, también le cuento que Uber envió mensajes personalizados en los que emite un agradecimiento por confiar en esa empresa durante los 15 meses que operó en Cancún para generar ganancias adicionales mediante una opción de autoempleo y emprendimiento y así cumplir metas de sus socios o sacar adelante a sus familia. Pero sobre todo, resaltó, gracias por dejarnos ser parte de tu vida y de Cancún.

Lamentablemente, indican los de Uber, la consulta ciudadana que se realizaría en Cancún el 1º de julio en donde miles de cancunenses hubieran podido decidir si querían que regresara a Cancún ha sido cancelada.

Con esto, refiere, más de 500 mil cancunenses se les ha quitado la voz para decidir cómo quieren moverse y cómo generar ganancias adicionales. Se les ha quitado el derecho de ser escuchados.

Esta decisión, influenciada -argumenta Uber– por ciertos grupos de poder, afecta a miles de cancunenses y turistas, nacionales y extranjeros, que piden que Uber no solamente regrese a Cancún, si no que tenga una regulación incluyente (que actualmente no existe) para que pueda operar; pero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

