El diputado federal perredista Rafael Hernández Soriano, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, confirmó ayer lo advertido por Andrés Manuel López Obrador y que le fue duramente criticado al candidato presidencial de Morena:

Que de 169 mil millones de pesos anunciados como el costo del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México terminará, si bien nos va, en más de 300 mil millones de pesos.

Y que existe tal danza de millones y obtención de créditos, descontrol en la aplicación de contratos y falta de claridad en el manejo de los recursos, que es fácil concluir que:

“… el gobierno federal ha perdido el control financiero y de avance de la obra del nuevo aeropuerto”.

Por ello el diputado Hernández Soriano, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México le pide al Presidente Enrique Peña Nieto separe de inmediato del cargo al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, quien es el principal responsable del desastre y luego inicie una corrección de las anomalías para recuperar así control y confianza de la obra.

Interrogado sobre las causas del desastre, Hernández Soriano indica:

“No sé si por incapacidad o negligencia. Pero el presidente Peña Nieto ha perdido el control de la mayor obra de infraestructura de este sexenio.

“Ahí está la danza y descontrol de las cifras que ellos mismos han aportado al Auditor Superior de la Federación desde fines del año pasado”.

Indicó luego que los ejercicios de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, y el informe consolidado de las auditorías 2014, 2015 y 2016, más las observaciones dejan en claro que:

“Hay irregularidades en contrataciones públicas, integridad y transparencia de la obra… nos han señalado por voz del maestro Francisco Javier Vega Rodríguez, por parte de la Unidad de Evaluación y Control de esta Cámara, que algunas observaciones están en proceso y que hay un planteamiento de recuperación de alrededor de 567 millones de pesos sobre una observación de más de 900 millones.

“Y vemos con preocupación que las líneas de crédito ya suman más de 6 mil millones de dólares… y que el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que están calculando pedir otros 8 mil 500 millones de dólares a banca internacional o a través de la colocación de bonos”.

Como López Obrador, el perredista Hernández Soriano afirma que hay que ir un escrutinio a fondo, profundo de la obra, donde no se oculte nada, y donde no haya regateo de información “como lo ha habido desde que instalamos esta comisión especial.

“Es indispensable que el presidente Enrique Peña Nieto separe al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza. Es el principal obstáculo para que haya transparencia del manejo financiero de la obra”.

Todo lo anterior surgió durante la presentación de un informe de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Ahí el titular de la dirección de Análisis de la Fiscalización Superior, Francisco Javier Vega Rodríguez, detalló que la ASF realizó 25 auditorías durante el periodo 2014-2016 al proyecto del NAICM, en las que determinó recuperaciones por un monto de alrededor de 567, 151.2 miles de pesos, de los cuales, 3.3 miles de pesos fueron operados y 567,147.9 miles de pesos, constituyen recuperaciones probables.

La ASF emitió 135 observaciones y refirió que en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2016, se detectaron 1 mil 002.0 millones de pesos por aclarar.

Dijo que unos 58 mil 851.0 millones han ido a un fideicomiso no paraestatal, que no puede ser auditado. Y ha habido obras iniciales contratadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con un costo de 735.9 millones de pesos, con cargo a un fideicomiso no paraestatal y por lo tanto no auditable.

Se encontró que un contrato adjudicado directamente por ASA para la “Gerencia de Proyecto”, consideró salarios 1,366.0 % más altos en relación a los tabuladores de fuentes consultadas y de los salarios de la zona de los trabajos.

Y se descubrió que en el contrato de servicios para las Bases de Concurso de los túneles de Chimalhuacán II y Churubusco-Xochiaca, se pagó un sobreprecio de 458.6 millones de pesos.

El análisis de la Auditoría Supresior de la Federación reveló que algunas erogaciones realizadas en la construcción del NAICM, provinieron de los presupuestos de Conagua, Sedatu y Fonadin.

Y que tampoco es posible determinar el costo total del financiamiento; es decir, el capital del crédito, sus intereses, las comisiones y gastos asociados con el mismo, que se tendrá que pagar con recursos de la TUA.

Tampoco se especifica el plazo por el que tendrían que ceder los recursos de la TUA para liquidar las disposiciones del crédito del esquema de financiamiento.

Y así se dan una cadena interminable de procesos en los que siempre hay gastos y de créditos que no pueden ser auditados con claridad.

Todo un descontrol, pues. Como lo advirtió AMLO.

Endurecer penas a robatrenes

El senador priísta Jesús Casillas Romero pidió ayer establecer penas de 2 a 9 años de prisión a quienes dañen o destruyan las vías generales de comunicación o medios de transporte.

La exigencia del legislador se da en medio de una imparable ola de asaltos y sabotajes a trenes en las rutas ferroviarias de Puebla y Veracruz.

Casillas Romero indicó que sólo en el tercer trimestre de 2017, se reportaron 448 percances en el Sistema Ferroviario Mexicano, así como 576 eventos de robo y 2 mil 673 de vandalismo, lo que representa un aumento de 7.6 veces más que lo registrado en los primeros tres meses del año pasado.

Ante este incremento, consideró urgente ir a una mejor protección en este tema y se eleven las penas, a efecto de contar con una mayor eficiencia en el combate a ese delito y reducir una conducta que afecta la economía nacional, y la seguridad de los mexicanos.

La iniciativa que reforma las leyes de Seguridad Nacional, de Vías Generales de Comunicación y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se envió a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado

Sinaloa beneficiada

Ayer, por primera vez en su historia, Sinaloa fue calificado por Fitch Ratings con la variable A+(mex), que significa una perspectiva altamente positiva en su calidad crediticia.

Al darle esta calificación se indico que ello surge de las mejoras en el ahorro interno durante el 2017, el dinamismo en la recaudación local y a la contención del gasto operacional, entre otras acciones más.

Lo anterior fue informado en entrevista con los medios por el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, quien explicó que derivado de esta mejora en su calificación, Sinaloa pasó a ocupar el cuarto lugar nacional en dicha evaluación crediticia, sólo después de los estados de Puebla, Aguascalientes y Guanajuato, sin contar a la Ciudad de México, la cual entra en otro esquema de calificación por ser sede del Gobierno de la República.

Añadió que el pasado 22 de mayo, la empresa internacional Fitch Ratings, — calificadora de las administraciones públicas no sólo de México, sino de una gran cantidad de países–, dio a conocer que la calificación de Sinaloa pasó de “estable” a “positiva”, y la perspectiva es que esta denominación se mantenga en los siguientes ejercicios fiscales.

