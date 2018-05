Jaripeo sin Fronteras, con Pepe Aguilar, triunfa en el Domo de Cobre

El cantante interpretó cada uno de sus éxitos, pero también contó con la participación de Leonardo Aguilar, Ángela Aguilar y Antonio Aguilar hijo

Asael Grande

Cuando Pepe Aguilar dio sus primeros pasos en el negocio de la música, lo hizo grabando discos para una compañía que funcionaba con una estructura tradicional. Ya desde entonces, Pepe empezó a marcar un antes y un después para la música regional mexicana.

La estrella musical internacional Pepe Aguilar, junto a su familia, se presentaron en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Jaripeo sin Fronteras, una nueva versión del espectáculo clásico de la familia Aguilar.

Este show, que va más allá de la música, fue inolvidable, pues incluyó desde los éxitos de Pepe Aguilar, el dos veces nominado al Latin Grammy, Leonardo Aguilar, el incomparable carisma y talento de Ángela Aguilar y la colaboración de Antonio Aguilar hijo. También estuvieron los caballos educados a la alta escuela, toros campeones del rodeo americano, charros y vaqueros en encarnizada competencia, el recortador español Diego Navarrete “Ratilla”, payasos americanos jugándose la vida con toros de lidia. Y por si fuera poco, la elegancia y tradición charra de Tomás Garcilazo. Todo esto, enmarcado por el Mariachi Zacatecano y la Banda Azul Tequila.

Pepe Aguilar, quien es hoy por hoy, uno de los intérpretes, productores y compositores más importantes de la música latina, quien ha vendido más de 12 millones de álbumes, quien cuenta con 15 discos que han sido número uno y varios premios, entre ellos cinco Grammys, cuatro Latin Grammys y una estrella en el Hollywood Walk of Fame, inició su presentación, montado a caballo: “qué chulada, muchísimas gracias, qué bonito estar de nueva cuenta en este recinto, que conozco desde que era chiquillo, y me da mucho gusto ahora, en pleno 2018, que la música mexicana, y los trajes de charro, y los caballos, vuelvan a ser protagonistas en el Palacio de los Deportes, así es, gracias por venir”, fueron las palabras de bienvenida de Pepe Aguilar, quien cantó los temas 100% mexicanos, El muchacho alegre, Recuérdame bonito(Joan Sebastian cover), Directo, Me vas a extrañar, Por mujeres como tú, El toro viejo, Popurrí Chente, Albur de amor, Mi credo, Ni contigo ni sin ti, Prometiste, Sangre en mi cuerpo, Chancla chivo puño, Cuatro meses.

Previo a la actuación de Pepe Aguilar, Leonardo, su hijo, cantó las canciones: Viva México, Compromiso descartado, popurrí de Ramón (Chaparra, El disgusto, Tragos), Lupita, Sangoloteado (a caballo); por su parte, su hija Ángela, interpretó: Aires del Mayab, Ya no me interesas, Llorona, De mí enamórate. Toño Aguilar regaló al público: Gabino Barrera, Camino de Guanajuato, Lucio Vázquez, Alta y delgadita, Domingo corrales, Triste recuerdo.

El “Jaripeo sin Fronteras continuará por 15 ciudades más en los Estados Unidos y que por primera vez llegó a México al Palacio de los Deportes”. Con este show, en el que Pepe busca retomar la tradición iniciada por sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, hizo que el público disfrutara de un verdadero jaripeo, al contar con 4 jinetes, 4 bullfighters, 4 recortadores europeos, 1 trick rider de Texas, 1 floreador, 10 caballos adiestrados y 12 toros.

Pepe, que es campeón nacional de charrería, además de haber sido cinco veces campeón estatal, deslumbró al público con su dominio del caballo y lo mejor de sus temas, compartiendo escenario con sus hijos, Leonardo y Ángela así como con su hermano Antonio Aguilar hijo, quienes se sumaron a la fiesta inigualable del Jaripeo sin Fronteras.