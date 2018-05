Las buenas “Vibras” de J Balvin bañaron la Arena Ciudad de México

El colombiano demostró por qué es uno de los más grandes representantes del movimiento urbano en el mundo

Arturo Arellano

Una verdadera noche de ritmo, pasión, locura y reggaetón se vivió en la Arena Ciudad de México, con la presencia de uno de sus máximos exponentes: el colombiano J Balvin, quien en este magno escenario presentó “Vibras Tour”, con el que cumple lo que anteriormente había prometido, una gira llena de espectacularidad y su regreso a las bases del reggaetón.

Desde temprana hora, miles de niños, adolescentes y adultos, recorrían las calles aledañas al inmueble donde se efectuó el concierto, quienes ansiosos por ver a su ídolo, portaban playeras, gorras, pulseras y posters del cantante, mientras sonaban en sus autos y dispositivos móviles los éxitos del reggaetonero, a la par que calentaban motores moviendo las caderas y levantando los brazos, antecediéndose a la gran fiesta que ocurriría.

Si bien J Balvin no logró a llenar las 22 mil 300 localidades de la Arena Ciudad de México, según datos de los organizadores, esto no fue impedimento para que la explosión reggaetonera detonara en el recinto en punto de las 21:40 horas, cuando el colombiano apareció entre luces, hermosas bailarinas y una gran producción en el medio del escenario para interpretar de entrada “Mi gente”, que justamente fue respaldado con gritos, aplausos y mucho baile de parte de su fanaticada a lo que el cantante comentó: “Buenas noches, México. Estoy agradecido por las bendiciones y porque hoy nos conectamos con la mejor vibra y hoy somos una sola familia”.

Entre otros comentarios del cantante durante el concierto, llamó la atención cuando dijo: “Yo no sé por qué la gente ataca el regaaetón, cuando la gente misma ama el regaaetón. Si no les gusta, pues que no lo escuchen. El género urbano no solamente manda buena vibra para los latinos, sino a nivel mundial y hoy aquí lo estamos demostrando”, a lo que la gente respondío con un alarido impresionante y ensordecedor. Así continuó sin escatimar en tiempo y energía desde el primer minuto con éxitos como “Machika”, “Otra vez”, “Bonita” y “Sorry”.

Las siguientes en el repertorio fueron “Ahora”, “Sensualidad” y “Ahí vamos”, con los que se desplazó dobre todo el escenario, pero también se permitió subir a una plataforma que lo ponía más próximo al público más alejado del escenario. Lo mismo interpretó “Sigo extrañandote”, “6 am”, “Bonita”, “Ambiente” y “Dónde estarás”, que fueron coreados y bailados por niños y grandes por igual.

Entrada la recta final del espectáculo, el cantante agregó: “Gracias a la gente por la buena vibra, al de sombrero, a la de gafas, a la de rojo, el niño en los brazos del papá, a los de Venezuela con la bandera allá, a los de Colombia y por supuesto a todo México… Yo sólo quiero oírlos”, gritó y siguió con “Si tu novio te deja sola” y “Ginza”, que fueron el broche de oro en esta energética presentación, que dejó satisfechos a todos los presentes, “Gracias a Dios y a toda la gente por permitirme estar aquí. Los amo”, dijo al abandonar el imponente escenario.