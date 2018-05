Gran noche con Ricardo Arjona en el Auditorio Nacional

“Circo Soledad Tour” ha pisado países, como Canadá y Estados Unidos, además con este concepto el guatemalteco regresó a Europa después de 8 años

Asael Grande

“Porque el circo lo llevamos dentro”, es el slogan que acompaña el reciente álbum de Ricardo Arjona, y la extensa gira que pisó nuevamente la CDMX, ahora en el escenario del Auditorio Nacional. Después de su exitosa “Viaje Tour”, que contó con más de 2 millones de espectadores, el cantautor guatemalteco regresó a la capital mexicana con su “Circo Soledad Tour”, que comenzó a mediados del año pasado, y que ha pisado países como Canadá y Estados Unidos, y que después de 8 años regresó a Europa en lugares emblemáticos como Londres, París, Madrid y Barcelona.

En punto de las 20:30 horas y ante un escenario de enormes dimensiones que semejó una gran carpa circense, que incluyó acróbatas, contorsionistas, equilibristas, malabaristas, monociclistas, y otros artistas, Arjona salió debajo de la gran carpa con pistas y galerías de asientos para el público, para comenzar su recital con “Ella”, “Señorita”, y “El problema”, temas que arrancaron gritos de los fans, quienes no dejaron de cantar a coro cada uno de las canciones del guatemalteco: “buenas noches, tenía ganas de volver, desde el pasaje de mi vida fundamental, que me tocó atravesarlo bajo este cielo, el mismo de ustedes, siempre que me voy, me queda esa enfermedad incurable de querer volver, por muchos años que estuve acá, fueron años de canciones, muchas cosas que vi, y estar de vuelta es señal de estar vivo, y hay que estar vivos para poder soportar muchas de las cosas que están allá afuera, y que nos vienen a golpear justamente en el pecho, hay que estar vivo para someterse al delirio, por lo vivos que queremos estar es el gran gusto de estar acá, éste que les habla está para lo que a ustedes se les dé la gana esta noche”, fueron las palabras de bienvenida de Arjona, quien continuó su concierto con canciones como “Acompáñame a estar solo”, “Hasta que la muerte los separe”, “Desnuda”, “Lo poco que tengo”, “Realmente no estoy tan solo” y “Sin ti, sin mí”.

El cantautor guatemalteco llevó al público por un viaje de sonidos, letras e historias, que también incluyó baladas y secciones acústicas, con letras que hicieron analogía de los personajes del circo y los del mundo de la política, la televisión y la vida: “Porque puedo”, “Historia de taxi”, “Apnea”, “Remiendo al corazón”, “Si el norte fuera el sur”, “Cuándo”, “Dime que no”, y “Cómo duele”, fueron algunas de las siguientes que sonaron. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Arjona invitó a subir a una señora al escenario, mientras cantó “Señora de las cuatro décadas”.

Rumbo a la recta final del show, Ricardo Arjona cantó “Te conozco”, “Fuiste tú”, “Nada es como tú” / “Lo poco que queda de mí” / “Quién diría” / “Se nos muere el amor” / “Tu reputación” / “Buenas noches don David”, encore: “Minutos”, y “Mujeres”, en lo que fue un concierto lleno de magia, una gran producción escénica en un ambiente circense con su Circo Soledad.