“Terminaré mi sexenio”, asegura López Obrador

Defiende una vez a más a Nestora Salgado

Quien piense que me voy a infartar ‘que con su pan se lo coma”

Voy a ser el próximo Presidente de México y quien piense que me va a dar un segundo infarto “que con su pan se lo coma” porque voy a trabajar todo el sexenio para transformar al país, asegura Andrés Manuel López Obrador a quienes dudan de su buen estado de salud.

Voy a terminar el sexenio, seis años nada más porque por principios, creo en el sufragio efectivo y la no reelección, nada más seis años”, señaló ante habitantes de Cosoleacaque, Veracruz.

Al sostener que su intención es convertirse en uno de los mejores presidentes de la historia del país, López Obrador estimó que a sus adversarios “no les gusta nada” y sin duda el conservadurismo obnubila” hasta los inteligentes, quienes ahora anuncian su respaldo a Ricardo Anaya, dijo el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

“Leí a un intelectual conservador que dice que yo, estoy rodeado de delincuentes y que ya padecí de un infarto y que si llego a la Presidencia y me da otro infarto; entonces, el gobierno va a quedar en manos de delincuentes y que por eso va a votar por Anaya; que con su pan se lo coma, no cabe duda que el conservadurismo obnubila hasta a gente inteligente, los perturba; ese señor que por respeto no digo su nombre, se voló la barda, lo tenía yo en otro concepto”.

Ahora, resulta que apuesta a que me va a dar un segundo infarto, pues no, lo repito: estoy al cien y todavía estoy macaneando arriba de trescientos”, sostuvo el candidato, al asegurar que llegará al 2024 y para entonces México tendrá las bases de una patria nueva.

López Obrador dirigió este mensaje a sus seguidores en Cosoleacaque, al iniciar una gira por Veracruz que incluyó encuentros con simpatizantes de los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos.

Defiende una vez más a Nestora Salgado

López Obrador defendió una vez más a su candidata al Senado de la República, Nestora Salgado, a quien desde hace una semana el aspirante del PRI, José Antonio Meade, la ha calificado como “delincuente y secuestradora”.

El tabasqueño destacó que los luchadores sociales siempre enfrentan acusaciones y persecuciones por defender causas justas.

Ya ven yo, en una ocasión por defender el petróleo me metieron todo el código penal ¿Y qué pasó? Aquí estoy”, reseñó entre aplausos de sus seguidores.

Al preguntarle de cómo será su relación con el sindicato de Petróleos Mexicanos en caso de ganar la Presidencia de México el próximo primero de julio, López Obrador señaló que “habrá democracia sindical” y por ello los trabajadores elegirán libremente a sus representantes.

El abanderado de Morena señaló que si gana los comicios del 1 de julio, impulsará a la industria petrolera.

El abanderado de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social, habló ante un grupo de simpatizantes, que lo recibieron al lado del aspirante por la misma coalición a la gubernatura del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

En la cuenta @CuitláhuacGarciaJimenez, se transmitió en vivo el mitin realizado por López Obrador en Cosoleacaque, en donde prometió construir dos refinerías en el sur del país, una en Campeche y la otra en Tabasco, lo que dijo, beneficiará a los ciudadanos de Veracruz.

Señaló que desde hace 40 años no se construye una refinería nueva en México. Consideró que la producción de gasolina beneficiará a Cosoleacaque.

Sobre la orden de aprehensión en contra de Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, fue calificada por Andrés Manuel López Obrador como una propaganda más del mandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes Linares.

“Es parte de la propaganda de Yunes. Yo lo dije desde hace mucho tiempo, es lo mismo Duarte que Yunes, son iguales, son lo mismo, es propaganda”, expresó.

En entrevista, el tabasqueño acusó que el gobernador Yunes quiere dejar a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, en ese cargo.

“No va a ganar el hijo, aunque derroche todo el dinero del presupuesto de los veracruzanos, los veracruzanos están muy despiertos y no van a permitir que Yunes deje a su hijo, no van a ser el hazmerreír de México y el mundo”, indicó.

Y calificó como un “choro mareador” que habrá una inestabilidad económica después de las elecciones del 1 de julio.

“Siento que algunos, y los comprendo, de los militantes, simpatizantes del PAN, patrocinadores del PAN, pues ahora quieran asustar diciendo que va haber somos como Echeverría, como López Portillo, todo ese cuento, todo ese choro mareador, o populismo, todo ese tipo de absurdos, que no tienen ninguna razón de ser”, dijo.