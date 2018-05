En SLP, Ricardo Gallardo tiene el apoyo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Mancera presenta a empresarios potosinos gobierno semiparlamentario

En su calidad de Coordinador Nacional del Proyecto de Gobierno de Coalición, Miguel Angel Mancera sigue recorriendo el país. Este fin de semana estuvo en San Luis Potosí, participando en eventos con el candidato de “Por México al Frente” a presidente municipal de la capital del estado, Ricardo Gallardo, quien hizo evidente que tiene el respaldo del electorado y goza de un gran arraigo, a diferencia, por cierto, del abanderado de Morena a esa misma posición, Leonel Serrato Sánchez, quien recientemente aseveró que en caso de ganar, cobrará de salario un peso mensual. ¿Será, o nada más se presenta así como mera propaganda?

En la entidad potosina, el doctor Mancera tuvo una abultada agenda de la que destaca la reunión que sostuvo con empresarios del estado. En dicho encuentro, el ex jefe del gobierno de la Ciudad de México, dijo: “no voy a hablar de nadie, no voy a referirme al clima de enfrentamiento que estamos viviendo”.

En cambio, les explicó a los empresarios sobre el gobierno de coalición, “que significa tener una sola agenda por México; es un gobierno semiparlamentario, en donde el Senado aprueba la agenda.

Añadió Mancera que indudablemente, el régimen presidencial ya se agotó, por lo que hay que cambiar la percepción de quienes se resisten y se obstinan en mantener el régimen presidencial.

En este contexto, el ex jefe del gobierno capitalino recordó que no es militante de ningún partido, pero creé fervientemente que se debe conformar un Frente por México. Precisó que la actual contienda por la presidencia de la República es sui géneris, ya que no hay un partido que vaya solo.

Lógicamente, Mancera Espinosa se refirió a cómo están las campañas en la Ciudad de México, donde la disputa es entre el PRD y Morena y no, por cierto, como se ha empeñado en plantearlo el abanderado del PRI al gobierno capitalino, Mikel Arriola, que está realmente obsesionado y creé que ya está en la segunda posición.

Mucho se ha consignado en este espacio que el candidato se lanzó a esta contienda sin nada que perder, pero de plano donde sí se “voló la barda”, es cuando pidió de manera pública que Alejandra Barrales, de la coalición “Por la CDMX” al Frente, declinara a su favor.

Por lo anterior, mucho se comenta en los corrillos políticos, cuándo se ha visto que alguien decline por quien va en tercer lugar en los sondeos; el problema es que el pelotari ya se creyó su propia mentira a fuerza de estársela repitiendo. Para él, ya se convirtió en una verdad.

Ahí está que en sus redes, el pelotari consignó que había logrado el segundo lugar “con el apoyo de la ciudadanía” y según él, “el trabajo no ha terminado, ¡vamos a conquistar el primer lugar para construir #UnaCiudadConValores!”. No, pues sí.

Todavía falta un tercer y último debate entre los candidatos de los diferentes partidos al gobierno de la Ciudad de México y está de pensarse en qué condiciones llegará a dicha jornada el priísta que ya se siente vencedor.

Municiones

*** Hicieron enojar a Andrés Manuel López Obrador en Cosoleacaque. Resulta que la Fiscalía General del Estado de Veracruz libró ya una orden de aprehensión ni más ni menos que en contra de Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, por presunto desvío de alrededor de 12 millones de pesos del DIF estatal.

Entonces, los reporteros que cubren la campaña del tabasqueño, le preguntaron si la amnistía que ofrece, alcanzaría para cubrir y exonerar a la exprimera dama de Veracruz.

Con las orejas muy coloradas y visiblemente molesto, AMLO les respondió: “Parecen mandados por Yunes Linares. Díganle a Yunes que se metió en un lío…”. Durante el mitin, el de Macuspana había dicho que la referida orden de aprehensión, “es un acto de propaganda del gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

Es parte de la propaganda de Yunes, pero lo dije desde hace mucho tiempo, es lo mismo Duarte que Yunes”. Lo que sigue llamando poderosamente la atención, es que nunca, López Obrador ha hablado mal del ex gobernador veracruzano, se dice, que porque el tabasqueño habría obtenido muy buenos recursos de su parte. ¿Será?

*** “Los priístas en el Senado de la República reconocemos en los negociadores mexicanos del TLCAN, su gran capacidad y amor por México, así como el extraordinario trabajo hecho hasta el día de hoy; sabemos de las condiciones complejas en las que trabajan con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, buscando en todo momento defender los intereses nacionales, con más y mejores alcances de los que hoy tiene con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. Esto lo afirmó el senador Emilio Gamboa Patrón, que a nombre de la bancada tricolor en la Cámara Alta, señaló que hay grandes expectativas de que la comisión mexicana del TLCAN sabrá destrabar el freno que hay en la negociación de este importante tratado comercial.

*** De llegar a la alcaldía de la Gustavo A. Madero, la candidata de la coalición “Por México al Frente”, Nora Arias, anunció que serán integrados a la toma de decisiones un Consejo Juvenil, que podrá tomar decisiones que beneficien a toda la comunidad estudiantil de la demarcación.

Arias Contreras agregó que propondrá ampliar los comedores comunitarios en las inmediaciones de los planteles educativos de la GAM para así ayudar a la economía de los alumnos.

Asimismo, se comprometió a trabajar para ampliar la matrícula de la Escuela de Estudios Superiores de Gustavo A. Madero, con el propósito de atender la demanda de los rechazados en las diferentes universidades e institutos educativos.

