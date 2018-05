El Festival Corona Capital anuncia cartel de su novena edición

Se celebrará los días 17 y 18 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez

El festival de música internacional más importante de México anuncia los detalles de su novena edición, que se realizará los próximos 17 y 18 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con un cartel que pasará a la historia como uno de los más icónicos hasta la fecha, el Festival Corona Capital se mantiene como el principal referente no sólo del público y los fans, sino de la industria local y global, alcanzando el lugar #3 de Tendencias Globales en Twitter, con la presencia de más de 40 bandas que trascienden géneros, nacionalidades y generaciones.

El line up oficial del Festival Corona Capital 2018 está compuesto por: Robbie Williams, Imagine Dragons, Nine Inch Nails, Lorde, The Chemical Brothers, Odesza, Khalid, New Order, Mgmt, The War On Drugs, Death Cab For Cutie, Chvrches, The Kooks, Manic Street Preachers, Bastille, Børns, Panic! at the Disco, The Neighbourhood, Jenny Lewis, Pond, Friendly Fires, Petit Biscuit, K.Flay, Clairo, Mercury Rev, Superorganism, Jai Wolf, Arizona, Max, Nathaniel Rateliff &The Night Sweats, Sparks, Now Now, The Lemon Twigs, Pale Waves, Deaf Havana, San Fermín, Quinn XCII, Gus Dapperton, Yungblud, Shannon and The Clams, Bad Sounds, King Henry, Yonaka, Sasha Sloan, Blank Range.

Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex los días 5 y 6 de junio y en venta general a partir del 7 de junio, a través del sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y al 53 25 9000.

Los precios son los siguientes: Por día general: Fase 1 N/A, Fase 2 $1,399, Fase 3 $1,599, Fase 4 $1,699, Fase 5 $1,999. Abono general (pase para ambos días): Fase 1 $1,999, Fase 2 $2,299, Fase 3 $2,399, Fase 4 $2,599, Fase 5 $2,899. Precios boletos plus por día: Fase 1 N/A, Fase 2 $2,399, Fase 3 $2,599, Fase 4 $2,699, Fase 5 $2,999. Abono (pase para ambos días): Fase 1 $3,599, Fase 2 $3,799, Fase 3 $3,999, Fase 4 $4,199 y Fase 5 $4,499.

La información se irá actualizando en www.coronacapital.com.mx, así como a través del Facebook y Twitter del festival, donde el Hashtag será #CoronaCapital18.