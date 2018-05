La coalición “pide paz” a los partidos políticos

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La coalición Juntos Haremos Historia presentó ayer la campaña y plataforma “Juego Limpio” e hizo un llamado al INE, IECM, FEPADE, GCDMX y Contraloría, a dejar de ser “oficialía de partes” e investigar y castigar los delitos electorales.

César Cravioto, vocero de la candidata Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad, dijo que lo que se busca es invitar a los partidos políticos de esta capital a participar en un proceso electoral con propuestas y no con ataques.

Durante la presentación de la campaña y plataforma, Cravioto destacó que se trata de una herramienta al servicio de la sociedad para denunciar los diversos tipos de violaciones al periodo electoral, tales como la compra de votos, la extorsión a trabajadores, actos de violencia, intimidación y guerra sucia.

Los objetivos de la plataforma son: no vendas tu voto, para denunciar la compra del sufragio; vota sin miedo, para evidenciar las agresiones en territorio; denuncia la extorsión, campo dedicado a los trabajadores del gobierno de la ciudad y sus dependencias, para que expongan si son objeto de amenazas e intimidaciones y, por último, no más guerra sucia, para subir aquella información que no es verdadera y que busca descalificar a candidatos o partidos.

En conferencia de prensa, el vocero de Sheinbaum aseguró que las denuncias pueden ser realizadas por cualquier ciudadano de forma anónima o con un sobrenombre y correo electrónico para dar seguimiento a su denuncia.

Anunció que cada semana se harán cortes de información que se harán llegar a los medios de comunicación y, de esta manera ellos puedan dar seguimiento a los delitos electorales que se susciten en la capital del país.

En este contexto, Cravioto Romero solicitó, una vez más, a las autoridades del Instituto Electoral de la Ciudad de México, al Instituto Nacional Electoral, a la FEPADE, al gobierno de la ciudad y a la Contraloría local, que dejen de ser sólo una “oficialía de partes” y actuar, investigar y sancionar los delitos electorales.

Al respecto, el candidato al Senado, Martí Batres Guadarrama, lamentó la indolencia del INE y la FEPADE ante las denuncias interpuestas en la CDMX. La pasividad de estos organismos también contribuye a que la violencia, la compra del voto y la guerra sucia, principalmente en las delegaciones gobernadas por el PRD y por el PAN, manifestó.

De paso denunció la coacción laboral que sufren los trabajadores de las delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán, Magdalena Contreras, así como las secretarías del Trabajo y Desarrollo Social, donde se han despedido a trabajadores por manifestar una postura a favor de Morena o por no ser operadores de los candidatos del Frente.

Alejandro Encinas, candidato a diputado local, señaló que la Contraloría del Instituto Electoral local poco hace respecto a los delitos electorales porque en ella labora gente cercana al PRD y al PAN capitalinos, tal es el caso de Nelson Toledo, quien encabeza la contraloría interna y quien es hermano del “cacique de Coyoacán”, Mauricio Toledo. Por ello, exigió a José Ramón Amieva, a Lorenzo Córdova y a Mario Velázquez, actuar y asumir su responsabilidad ante los repetidos hechos de violencia y corrupción.

MERCANTILIZAN POLÍTICA

Por su parte, Mario Delgado, candidato a diputado federal, denunció el uso de la policía en la delegación Iztacalco para operar a favor del PRD, cuando la mayor demanda de los vecinos es regresar la seguridad a la demarcación. Además, denunció el empleo de hasta 150 millones de pesos para apoyos a la economía, cantidad que representa más del doble de lo que se destina a la infraestructura, que son70 millones de pesos.

AMENAZAS DE MUERTE

Sabido es que el actual proceso electoral se ha significado por las agresiones registradas durante los últimos ocho meses y cuyo saldo es de 93 homicidios, de los cuales, en 35 de ellos, las víctimas fueron precandidatos y candidatos.

Por esta razón, el Partido Encuentro Social (PES) exigió a las autoridades competentes investigar el origen de las amenazas y castigar a los responsables, como es el caso de la candidata María Rosete y su familia. Candidatos a alcaldes y diputados federales denunciaron agresiones en las delegaciones Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Horacio Martínez Meza y Alfonso Suárez del Real expresaron su rechazo ante las acciones violentas que inhiben el ejercicio de los derechos democráticos y aseguraron que la coalición arropará, acompañará y protegerá a aquellos candidatos violentados.

Fue este domingo que la alianza Juntos Haremos Historia en la Ciudad de México, dio a conocer la presentación de denuncias ante la FEPADE por las amenazas de muerte que recibió la candidata a diputada federal por el PES a diputada federal por el Distrito 8, María Rosete Sánchez y su familia.

Francisco Saldívar Camacho, candidato a diputado federal del mismo partido, denunció las constantes agresiones que han padecido los brigadistas de la coalición en las delegaciones de Cuajimalpa y Álvaro Obregón, donde grupos de choque los amenazan, intimidan y roban las lonas.

