Los comentócratas, quinta columna del fraude criminal

Francisco Rodríguez

A la memoria de don Antonio Rodríguez Zarco, mi padre

Cuando a un gitano le entra el canguelo se le viene el mundo encima. Es una sensación de miedo, inseguridad, pánico, muy contraria a su naturaleza intrépida y sobreviviente. La raza gitana es osada, proverbialmente excluida y perseguida y ha tenido que recurrir a todo por subsistir. Por si fuera poco, el gitano es apostador.

Acosada durante toda su existencia, la minoría gitana ha tenido que usar todas las artes para imponer su impronta y sus costumbres. No conoce el miedo, por eso, cuando éste lo atrapa, es para él algo demasiado serio. Pero es la excepción, porque en todo entrambulique que se respete siempre hay un gitano.

Las reacciones históricas de la prensa infame, defensora de corruptos y vilmente enriquecidos que apuestan en contra del pueblo obedecen a esta lógica del miedo. Esa prensa deleznable siempre ha gozado de impunidad y dinero. Cuando sus argumentos cargados son vencidos por la realidad es poseída por el canguelo y sus maneras de reaccionar son realmente ridículas, en grado extremo.

Sirva para ilustrar la afirmación la reacción de la prensa francesa al regreso de Napoleón Bonaparte, exiliado en la isla de Elba por los borbones, temerosos del poder, en momentos en que el pueblo despreciaba la restauración monárquica. Se nota que a medida que se acercaba el emperador a París iban perdiendo el miedo a la censura… o ganando miedo a Napoleón.

La prensa pasó de llamarlo caníbal a rendirse ante su Real Majestad

Principios de marzo de 1815:

“El caníbal ha escapado de su guarida”

“El ogro corso ha desembarcado en Cabo San Juan”

“El tigre ha llegado a Gap”.

12 de marzo: “El monstruo ha pasado la noche en Grenoble”

13 de marzo: “El tirano ha cruzado Lyon”

14 de marzo: “El usurpador se dirige hacia Dijon, pero los bravos y leales borgoñeses le rodean por todos lados”

18 de marzo: “Bonaparte está a sesenta leguas de la capital, ha tenido la habilidad de escapar de sus perseguidores”

19 de marzo: “Bonaparte avanza rápidamente, pero nunca entrará en París”

20 de marzo: “Mañana Napoleón estará bajo nuestras murallas”

21 de marzo: “El Emperador está en Fontainebleau”

22 de marzo de 1815: “ Su Alteza Imperial y Real Majestad hizo su entrada la pasada noche en el palacio de las Tullerías, en medio de alegres aclamaciones de adoración y fidelidad de la gente”

La prensa pasó de llamarlo caníbal a rendirse ante su Real Majestad. El mismo cuento de siempre.

Y el resto de la historia ya lo conocemos. Napoleón recuperó el poder y armó de nuevo su ejército. Después de Waterloo acabó desterrado y recluido en la isla de Santa Elena, donde falleció el 5 de mayo de 1821. Han pasado doscientos años, pero las reacciones de la prensa vendida se parecen demasiado a las del diario decimonónico El Monitor Universal.

Cierto. Las líneas aquí entresacadas de la prensa francesa del siglo XIX se asemejan extraordinariamente a cualquier encabezado que pueda escogerse de la mexicana los últimos días, sobre el derrotero del proceso electoral del rancho grande. El recule ha sido gigantesco entre todos los comentócratas pagados por el gran capital. Pero como siempre, entendieron mal los signos.

Al intuir que desde Los Pinos se había tirado la toalla creyeron ser más dóciles al poder en la medida que apoyaban el arrase del candidato puntero y la vergüenza del segundo y tercer lugar, que ni juntos podrían hacerle frente a la debacle el primero de julio. El perseguido político, el “populista” tabasqueño, el “mesías tropical”, va arriba por más de cincuenta puntos.

Y en el colmo del desprecio a sus mismas líneas que habían escrito horas antes “por mandato especial”, llegaron a reconocer lo que usted y este escribidor platicamos hace meses: que ni juntando sus franquicias podrían ganar y que, dado el caso, los priístas, perredistas y panistas votarían por el candidato puntero.

Sin embargo, dicen los que de estas triquiñuelas saben, que los comentaristas ofrecidos y pagados por el gran capital ésta vez no fueron leales a la línea argumentativa de Los Pinos. La realidad del poder es que Meade no va a declinar por Anaya , ya que éste tildó de rata a Peña Nieto. Pero no quiere decir que ya aceptaron perder. Están demasiado sentidos con sus plumíferos. Esa no era la jugada.

Quedaron mal para todos lados, para cualquier efecto. Todos saben que fueron los mismos que descargaron ponzoña y cataratas de vituperios, denuestos y amenazas contra el puntero desde hace décadas, quienes ahora se aparecen como samaritanos de la pluma envenenada. Ni cómo creerles sus buenas intenciones.

Si los comentaristas paniaguados hubieran observado bien los movimientos de las enormes empresas agraciadas con los privilegios, retornos, evasiones, prebendas y mimos de las autoridades fiscales a sus bolsillos, llegarían a otra conclusión. Los multimillonarios todavía andan en pie de guerra. ¡Para Ripley!

Bimbo, Maseca, Herdez, Lala, Oxxo, Palacio de Hierro, Jumex, Carso, Telmex, Cinépolis, Coca-Cola, y todas las empresas favorecidas con el perdón oficial hacia el pago de impuestos, con las devoluciones multimillonarias que pertenecen al pueblo de México y las nuevas opciones de consolidación tributaria están que trinan. Es la primera vez en la historia moderna que dan la cara para llamar abiertamente y operar monetariamente contra la voluntad democrática. Nunca se había visto tamaño cinismo.

Adoctrinan a sus obreros a que “mediten su voto”, (no sea que se vayan a quedar sin chamba el dos de julio). Si AMLO pierde, recibirán a cambio una bonificación en sus cuentas, aparte de la previa compra de su credencial y de su voluntad antes de llegar a la urna. Los empresarios siguen siendo presas del canguelo. Los comentaristas no. Éstos ya andan viendo quién los va a contratar con sus caros estipendios y moche$.

Lo que no saben es que va a ser muy difícil que alguien en el poder alcance sus jugosas nóminas. Se acabaron los días de vino y rosas. De hoy en adelante tendrán que reseñar la verdad, y a eso no están acostumbrados. Ellos son los magos del embuste, los prestidigitadores de las necesidades. En la agenda del gobierno de transición no están sus condiciones.

Los que apostaron toda su vida por la conservación de los privilegios, los que enmudecieron ante la represión y la tortura, los que se han opuesto a todas las reivindicaciones populares, son hoy la quinta columna del régimen tramposo y represor.

Esta vez, los comentócratas ocuparon el lugar de la quinta columna. Cuando se manda de avanzada al enemigo que está infiltrado entre la propia población, para convencerla de las bondades del contrario y medirle el agua a los camotes, siendo que en la retaguardia se quedaron quienes operarán el fraude gigantesco y la revancha feroz contra el pueblo elector. Ni ahí tienen lugar.

Desde sus escritorios, atrás de sus computadoras, deberán esperar a que el fraude se consume, a que el atropello gigantesco se realice para salir a desplegar sus comentarios en contra de la democracia, para quemar incienso a cualquier Alteza Presidencial y Real Majestad que quieran empoderar los dedos empresariales de siempre. Para seguir tratando de caníbal a todo aquél que luche por la justicia.

Lo que no han entendido los comentócratas perfumados es que esto ya se acabó. ¡Adiós, Nicanor!

A echar pulgas a otra parte.

¿No cree usted. estimado elector?

Índice Flamígero: La violencia y la inseguridad están en su punto climático. Muchas voces exigen a Enrique Peña Nieto que ya haga algo… si es que puede. Ayer, el sindicato patronal conocido como Coparmex hizo “un llamado para que la presente administración dé inicio a la reforma en seguridad pública lo más pronto posible. Esta transformación no puede esperar a ser implementada por un nuevo gobierno”, señaló el organismo mediante un comunicado. En el mismo también se lee que “la urgencia de la situación es evidente. Hay una necesidad imperante de que las autoridades no posterguen las reformas que el país necesita para vivir en paz. No es momento de esperar a que termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en 2019. Es momento de actuar de inmediato”. + + + Me hacen llegar un comunicado en el que se leer que “el viernes 25 de mayo, el Frente Nacional Con AMLO Unidos Podemos, encabezado por Elías Miguel Moreno Brizuela, denunció ante la PGR a Ricardo Alemán, por los posibles delitos de “apología del delito” y demás que resulten. Lo anterior, debido a la trascendencia de la conducta delictiva del que se ha ostentado como periodista, y ante la violencia política en nuestro país que ha ocasionado la muerte de 93 políticos, 25 de ellos precandidatos o candidatos durante el presente proceso electoral; asimismo, por la respuesta en la redes al twitter del denunciado, en donde han aparecido sujetos dispuesto a violentar la integridad del candidato de los partidos, Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador. En aras de la paz y por el bien de la democracia en México, es pertinente que la Procuraduría General de la República actúe rápido en esta ocasión, para que los tribunales competentes puedan sancionar a Ricardo Alemán por atentar con sus actos en contra de la vida del candidato de la coalición #JuntosHaremosHistoria, Andrés Manuel López Obrador.”

