Organizaciones civiles, clave en cambio de México: Anaya

Mantendría un diálogo permanente

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, destacó el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil en la transformación de México, con quienes mantendría un diálogo permanente, en caso de ganar los comicios del 1 de julio.

“Lo que queremos es fomento a las organizaciones de la social civil y, por supuesto, lo que no queremos es sospecha y lo que no queremos es control del Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil. Fomento sí, sospecha y control, no”.

Al participar en la Tercera Cumbre Ciudadana Por un Estado Democrático de Derechos, sin corrupción e impunidad, Anaya Cortés planteó: “se los digo con mucha claridad: no desconfío de las organizaciones de la social civil, al contrario yo valoro escucharlos”. Expuso que en caso de ganar la Presidencia de la República construiría una agenda intensa durante el periodo de transición, “queremos construir el Plan Nacional de Desarrollo (…) tanta sociedad civil como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”.

En entrevista posterior, aclaró que no polemizará con el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de que tras la publicación de un tuit en favor de las mujeres, éste lo invitó a consultar “con su mamá” si fue correcto “violentar los derechos políticos de Margarita Zavala” al interior del PAN.

“Yo respeto mucho a Margarita Zavala y no voy a polemizar con el ex presidente (Calderón Hinojosa)”, expresó, al dejar claro que mantiene comunicación con la ex candidata presidencial independiente pero que aún no se ha reunido con ella. “La comunicación es buena y con él no voy a polemizar”, remarcó el abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Antes, durante la inauguración del evento en el Palacio de Minería, la presidenta de Causa Común, María Elena Morera, dijo que no se puede ser indiferente a los problemas de inseguridad que vive el país, por lo que esta cumbre busca ir más allá de la presentación de demandas aisladas.

“La Tercera Cumbre Ciudadana es ya un proceso dinámico, participativo y plural, en el que cientos de voces distintas se reúnen para conocer las respuestas enviadas por los candidatos y escuchar sus reflexiones a nuestras agendas, con el único interés de mejorar al país”.