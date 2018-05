Reitera López Obrador: se cancela reforma educativa

Afirma, ya no más privatizaciones

Señala que ya no habrá altos salarios para los funcionarios

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, insistió en Amecameca, que en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, el movimiento que encabeza terminaría con la reforma educativa.

En este acto aprovecho “para decirle a los maestros de toda esta región del Estado de México, que tan luego triunfe nuestro movimiento, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa”, y tampoco se continuará con las privatizaciones.

El abanderado de Morena realizó en este municipio lo que aseguró fue su mitin más tempranero de la campaña, a las 9 de la mañana, y el primero de tres, de ayer martes.

En la plaza municipal, López Obrador enunció sus conocidas propuestas de campaña: combate a la corrupción, reducción de sueldos en el gobierno, eliminación de pensiones a los ex presidentes y apoyos para los estudiantes y el campo.

“Vamos también a hacer un gobierno humilde, honesto, no va a haber lujos en el gobierno, ya no van a haber los sueldos que les pagan ahora a los altos funcionarios”, dijo en su discurso.

López Obrador destacó que el sueldo que percibiría sería la mitad de lo que gana actualmente el presidente de la República, además de que no viviría en la residencia oficial de Los Pinos, sino donde habita actualmente con su familia.

“Y no sólo es porque no me importa lo material, desde hace muchos años estoy luchando y no lo hago por dinero ni ambición al poder por el poder; lucho por ideales, por principios y siempre he vivido modestamente, por eso salimos temprano de la Ciudad de México llegamos a Amecameca sin desayunar y ya nos comimos unos tlacoyos acá, subí la foto al Face, así estoy acostumbrado, yo soy de pueblo, entonces no va a haber lujos”, manifestó.

Acompañado por la candidata al Senado de la República por la misma coalición, Delfina Gómez Álvarez, agregó que se apoyaría a los jóvenes para garantizar su derecho al estudio y al trabajo; “todos los jóvenes van a tener trato especial”.

“Todos los que estudien preparatoria tendrán su beca mensual, todos, para que no abandonen la escuela y los que estén cursando la universidad; de familia de escasos recursos económicos, becas de 2 mil 400 pesos mensuales”.

Además les explicó que el que quienes no estén estudiando y no tengan trabajo se le va a contratar, como aprendices, van a estar en talleres, en empresas, en comercios, capacitándose y se les va a pagar un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales mientras se van formando.

Asimismo, López Obrador indicó que de llegar a ser presidente de México rehabilitaría una planta de fertilizante para distribuirlo a un bajo costo a los productores que se dediquen a la venta, y éste sería gratis para aquellos que “siembran para comer”.