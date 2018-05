Karen Möon va por “Todo o nada”

La hermosa artista mexicana lanza el primer sencillo de lo que sería su nuevo material discográfico

Arturo Arellano

A sus 25 años, Karen Möon ya ha trabajado para Seth Riggs (maestro de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles) en su empresa como coach de Speech Level Singing en 2011; también con Dave Stroud (maestro de Justin Bieber, One Direction, Demi Lovato, American Idol, Cee lo Green) lo cual le ha dado experiencia como coach vocal y bailarina, virtudes que ahora explotará en su proyecto como solista, que arranca con el lanzamiento de “Todo o nada”, primer corte de lo que sería un nuevo material discográfico para la bella Moon.

Durante su visita a la redacción de DIARIO IMAGEN, la cantante adelantó algunos detalles de su nueva aventura, en la que asegura que va por todo o nada. “Esta propuesta es para que la gente me conozca como artista, la canción se escribió pensando en que el público tenga algo diferente para escuchar, que se animen a salir de su zona de confort, que si están en la línea de arriesgarlo todo o nada, se atrevan, porque al final la vida sólo es una. Si no estás haciendo las cosas que amas en tu día a día, entonces debes hacerlo, porque todos tenemos una misión de vida. Espero que la gente conecte con mi apuesta máxima”.

Siendo una canción inspiracional. Refiere: “Siempre he creído que la gente es inteligente, el público manda a final del día, ni el artista, ni managers, ni televisoras, no, el público decide. Yo ya tenía canciones escritas, pero llegué a un punto, en el que justamente dije: ‘lo debo apostar todo o nada y es ahora o nunca’, de manera que esa es la importancia para mí de salir con un tema de superación y no con uno de amor o desamor, porque quería que la gente se conectara con lo que soy yo, una mujer que se atreve y no le da miedo la vida o se arriesga aun teniendo miedo. El público es inteligente y yo quiero que me conozcan de primera mano”.

“Todo o nada” es una canción bien producida, le puse guitarras, metales, está muy en el sonido de los noventas, música base, pero con tintes de hoy. Yo le llamo dance pop, ahora es este sencillo, el siguiente será una balada y así iré sacando sencillo a sencillo, dándoles promoción a todos, para que a finales de octubre o principios de noviembre lancemos todas juntas con una propuesta máxima en uno de los teatros más importantes de México. Con un concierto y el espectáculo de Karen al final”.

“Me gustan las grandes ligas, creo que si voy a hacer algo lo voy a hacer bien. La industria musical es entretenimiento al final del día, por lo que yo buscaré que la gente se pase un buen momento después de estar trabajando, que se relaje, disfrute. En el escenario soy muy explosiva, me gusta acercarme al público, soy muy próxima a la gente, arriesgada, de modo que el show será espectacular, no iré a lugares chicos, si me voy a dar a conocer, quiero que sea un supershow, que haya luces, que vuelen los bailarines, los músicos, también yo. Vamos bien”. El sencillo “Todo o nada” ya está disponible en todas las plataformas digitales.