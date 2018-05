“Despertares” llegará al Auditorio Nacional

El espectáculo que reúne a lo mejor de la danza en un mismo escenario, se presentará el 25 de agosto

Asael Grande

“Despertares”, uno de los espectáculos de ballet más importantes del mundo, dirigido por el reconocido bailarín mexicano Isaac Hernández, se presentará con apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y Soul Arts Productions, en el Auditorio Nacional, el próximo 25 de agosto a las 20:30 horas. Con la participación de destacados bailarines del New York City Ballet, la Ópera de París y el English National Ballet, entre otras compañías, el espectáculo “Despertares”, que se llevará a cabo por cuarta ocasión en el Auditorio Nacional, ha conseguido que el medio dancístico y cultural de otras latitudes reconozca a México como un país donde se promueve la cultura y el arte de excelsa calidad. Integra lo mejor de las expresiones de la danza contemporánea con lo tradicional del ballet clásico y otras expresiones artísticas, como el jazz y el tap, a cargo de destacados exponentes mundiales de estas disciplinas: “me considero una persona afortunada de soñar, afortunada de poder diseñar este proyecto, que ha sido parte de esa motivación desde que soy un niño, siempre soñé con llevar el ballet a una audiencia masiva, ahora como lo podemos hacer en el Auditorio Nacional, dar continuidad a este proyecto, me parecía una parte fundamental de mi carrera, me llenaba de satisfacción poder regresar, traer conmigo a lo mejor que está pasando en el mundo de la danza, no sólo clásica, sino también contemporánea”, dijo el bailarín mexicano Isaac Hernández.

Soul Arts Productions, casa productora, fundada por los destacados bailarines mexicanos Isaac y Esteban Hernández, ofrecerá esa noche al público la habilidad y talento únicos de varias estrellas de la danza, como Marie-Agnès Gillot, bailarina principal de la Ópera de París; Isabella Boylston, bailarina principal del American Ballet Theatre; Tiler Peck, bailarina principal del New York City Ballet; Tamara Rojo, bailarina principal del English National Ballet; Mathias Heymann, bailarín principal de la Ópera de París, así como Isaac Hernández, bailarín principal del English National Ballet, Esteban Hernández, bailarín del San Francisco Ballet, Joseph Caley, bailarín principal del English National Ballet y Brooklyn Mack, bailarín principal del Washington Ballet, entre otros artistas de renombre internacional.

En esta edición destaca también la participación de la estrella de tap, Jared Grimes, ganador en 2014 del premio Astaire Award a Mejor Bailarín Masculino en un show de Broadway, y Light Balance, agrupación que presentará un número donde combina aspectos del breakdance y baile urbano, con un innovador diseño audiovisual inmersivo, que lo llevó a conseguir el tercer lugar en el afamado programa de televisión America’s Got Talent’ 2017: “es un honor para mí presentar “Despertares” en un escenario tan emblemático como el Auditorio Nacional. Estoy seguro de que será una noche memorable para el público, los artistas y todos los que hacen posible este espectáculo”, finalizó, Isaac Hernández.