Listo, el Sneaker Fever para su novena edición

Los días 9 y 10 de junio en Expo Reforma se llevará a cabo el encuentro más importante de coleccionistas y amantes de los tenis

Del 9 al 10 de junio en la Expo Reforma, regresa una nueva edición del Sneaker Fever, el evento más importante de sneakers en Latinoamérica. Dicho evento tiene como principal objetivo reunir durante dos días a los coleccionistas y las marcas más importantes a nivel mundial. Para esta novena edición del Sneaker Fever, se contará con más de 4,000 m2 de cultura sneaker, que incluye el área de intercambio para coleccionistas, música, amenities de marcas y tiendas especializadas, además de la participación de artistas, como el graffitero Sergi Odeith, quien estará interviniendo obras en vivo.

Omar Ruvalcaba, organizador del evento, declaró en entrevista para DIARIO IMAGEN: “A diferencia de las otras ediciones, ésta es más grande, se va a contar con otro piso, por lo que tendremos espacio para mas artistas, marcas y exhibiciones. Están participando más marcas que el año pasado, dos de ellas específicamente de performance, que es calzado para deportistas y las otras con moda. En un principio nosotros nos teníamos que acercar porque éramos un evento nuevo y las marcas tenían que confiar en el proyecto, pero luego de la tercera edición, empezaron a buscarnos. Creo que esto nació porque mi socio y yo íbamos a este tipo de eventos en Estados Unidos y aunque en México ya había un grupo de fanáticos de los tenis, no había uno dedicado a nosotros. Nos dimos a la tarea de organizarlo y en esa primera ocasión fueron 500 personas en el museo del juguete”.

“Lo que ha ayudado es que a nivel mundial existe un boompor los tenis, que antes eran sólo deportivos, pero ahora ofrecen soluciones para la vida diaria. Si bien esto nació para celebrar el gusto por los tenis, ahora ya se incluye a todos los amantes de la moda y arte urbano, incluso de varios deportes alternativos, como la patineta, breakdance, bicicleta y damos origen a un lugar donde nos reunimos como multidisciplinas de la cultura urbana”. Asimismo, las marcas se estarán enfocando a la parte del mundial del futbol, así que la misión en esta edición es también llevar el soccer a la moda.

“Una de las novedades de este año es la participación del artista de Portugal, Sergio Odeith, que está entre lo mejores 10 graffiteros del mundo y el mejor en el estilo anamórfico, que es un estilo cuya obra parece que está volando, así que de cualquier enfoque que te tomes una fotografía parecerá que el arte está volando sobre o detrás de ti”. También hay espacio para artistas y productores nacionales, participan interviniendo en vivo, hasta llevando mercancía propia, como serigrafía, playeras, gorras. “Hay marcas mexicanas de tenis, por ejemplo, Zárate, que es de León y le está yendo muy bien en el mercado japonés, estarán interviniendo tenis en vivo, diseñarán tu par de tenis único”.

Así, Sneaker Fever se celebrará este 9 y 10 de junio en Expo Reforma, con marcas como Adidas, Nike, Reebok, On, Fila, New Era, Asics, Sabbater, G-Shock, Vans, Stace, Converse, Pumas y las especializadas 99 Problems, Legacy Store, Dunkaholics, Barrio Warrior, Lust, Kicks Cartel, Wear and More, 21 Puntos, Sneaker Life, 8-24 Store, Hypenado, Sunday, Madness Sneakers, Sole Freaks y Supa Fresh.