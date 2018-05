Reconoce Barrales enojo de la gente con el PRD

Recorrido por calles de la colonia Pensil

Pero les pide su apoyo para ganar con un amplio margen

La candidata a la jefatura de Gobierno de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales Magdaleno, pidió a la población su apoyo para ganar con un amplio margen el próximo 1 de julio.

Durante un recorrido por calles de la colonia Pensil, en la delegación Miguel Hidalgo, Barrales Magdaleno subió a un microbús remodelado con imágenes de los partidos que integran la coalición y que visitará algunas calles de la ciudad.

La aspirante a gobernar la capital del país destacó que a 32 días de la jornada electoral es importante trabajar y pasar la voz para que la ciudadanía conozca su trayectoria y la compare con la otra candidata, para que decida por quién votar.

Acompañada por los aspirantes a diputada federal, Mariana Gómez del Campo, y a diputado local, Federico Döring, reconoció que “la gente está enojada, no quiere creer, está decepcionada porque les han prometido cosas y no les han cumplido”, por lo que se comprometió a no fallarles.

Alejandra Barrales pidió a la población recorrer las calles y decirle a la gente que es con el Frente con el que la ciudad podría salir adelante ya que no se trata del compromiso de una persona, sino de un proyecto para hacer que las cosas cambien.

Luego de su jornada por las diferentes calles, tocar puertas y visitar algunas vecindades, donde invitó a la población a conocer su propuesta, pidió a la población trabajar fuerte y dar apoyo extra para ganar la elección.

En su intervención, Federico Döring subrayó que el movimiento unido con los liderazgos de los tres partidos políticos que lo integran harán historia y se comprometió a trabajar por todas las colonias del distrito que representará.

A su vez, Mariana Gómez del Campo aseguró que en los días que restan de la contienda electoral seguirán tocando puertas para convencer a los ciudadanos a que se sumen al Frente y mejorar la calidad de vida.