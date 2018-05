Nuevo dispositivo médico para la detección de cáncer cervicouterino

Cada minuto más de 20 personas son diagnosticadas con algún tipo de cáncer, lo cual se traduce en 10 millones de muertes al año, de las cuales 86% se reporta en zonas de pobreza extrema, ante esto, es fundamental fomentar el diagnóstico temprano señala el doctor José Antonio Moreno, Presidente de la Federación Latinoamericana de Patología del TGI y Colposcopía quien participó en la presentación de un dispositivo médico para la detección de cáncer cervicouterino desarrollado por emprendedores cien por ciento mexicanos llamado InstaPAP®, el cual ofrece una sensibilidad superior al 90% en comparación con el tamizaje cervical tradicional o Papanicolaou que se realiza desde hace 70 años.

Con esta nueva técnica 9 de cada 10 mujeres se pueden salvar con un diagnóstico oportuno y certero. Por su parte, el doctor Ricardo Lúa, Presidente del Colegio de Colposcopía y Patología Genital Inferior de Occidente, expuso que este tipo de cáncer causa la muerte de más de 4 mil mujeres mexicanas cada año.

Doce mujeres fallecen a diario por esta enfermedad y se ha convertido en la segunda causa de muerte por cáncer entre la población femenina. Héctor Torres, director general de Onko Solutions México, la empresa que desarrolló el dispositivo, detalló que se trata de un dispositivo con el que se realiza un procedimiento moderno, simple y económico, que permite detectar la lesión cervical a tiempo, incluso antes de que aparezca.

“Tras más de 7 décadas de tener el mismo tamizaje que no ha cambiado su procedimiento, era urgente un sistema moderno con base en una visión de prevención”, dijo.

Hace una década que, con la aportación de inversionistas mexicanos, surgió Onko Solutions México, técnica avanzada para la detección y prevención del cáncer que contribuyan a disminuir y, con el tiempo, a eliminar la mortalidad de este tipo de cáncer.

El ingeniero Jesús Seáñez, co-fundador de la organización y principal desarrollador de InstaPAP®, informó que el dispositivo tiene 3 elementos clave, una prueba única en el mercado, capaz de arrojar resultados inmediatos sobre lesiones pre-cancerosas y cancerosas; el dispositivo tiene puntas desechables resultado de la innovación mexicana (con patente registrada), y el software está especialmente diseñado para registrar la lectura, llevar un control, establecer parámetros, crear reportes y concentrar información de valor para el sistema de salud.

A 10 años de la Ley General para el Control del Tabaco, presentaron el XIII Informe de la Sociedad Civil. El doctor Erick Antonio Ochoa de la Fundación InterAmericana del Corazón México dijo que las políticas públicas en México sobre el control del tabaco no han avanzado lo suficiente. En los próximos 6 años si el Congreso de la Unión y el Presidente de la República no imponen como máxima prioridad la reforma a esta Ley México seguirá mostrando su vulnerabilidad ante los embates de la industria tabacalera. El doctor Rafael Camacho Solis, opina lo mismo y afirma que no hay nada que festejar el Día Mundial para el Control del Tabaco. A su vez Juan Zinser Sierra, Presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo señaló que el cigarro electrónico, es igual de dañino que el normal y que la industria tabacalera trata de introducir estos productos para atraer a jóvenes consumidores al tabaquismo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Cancerología (INCan), el cáncer de pulmón de células no pequeñas (cpcnp) representa el 76% de todos los tipos de cáncer de pulmón en México y en la mayoría de los casos se diagnóstica en una etapa tardía Únicamente el 6% se diagnostica en etapa temprana; 24% en etapa localmente avanzada y 65% en estadio 4 o periodo crítico, indica el Oscar Arrieta, de la Unidad de Oncología Torácica del INCan.

Es una de las enfermedades más agresivas y mortales que ataca a la población mundial. Para este caso la Investigación Clínica genera información sobre los medicamentos para que terapias innovadoras como la inmuno-oncología -tratamiento que impulsa al propio sistema inmune del paciente a eliminar las células malignas-puedan llegar al mercado y estar disponibles para los pacientes. La doctora Laura Súchil, también del INCan afirma que esta a través de los ensayos clínicos, tiene como objetivo determinar la eficacia y seguridad de los medicamentos. Consta de distintas fases, es un proceso colaborativo, coordinado, ético, supervisado y regulado para proteger a los pacientes que participan, y asegurar resultados confiables.

