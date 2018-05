“Sr. López Obrador no pienso votar por usted”

Carta al director

Sr. López Obrador, no pienso votar por usted, sino que pienso votar por el candidato que en las encuestas se encuentre más cerca de usted y en seguida expongo mis razones.

Soy una mujer de 63 años.

Estudié una licenciatura y una maestría en Física en la UNAM.

Antes de obtener el título de licenciatura tuve que presentar exámenes de traducción de dos idiomas (inglés e italiano), ya que desde entonces se comprendía que para poder entenderse con el resto del mundo era imprescindible hablar otros idiomas. Usted y yo entramos a la universidad el mismo año, en 73. Yo recibí mi título de Maestra en Ciencias (Física) y la medalla Gabino Barreda en el 80 y usted se tituló de la licenciatura hasta el 87, con un promedio de 7.72, no habla el español correctamente y mucho menos otro idioma.

Desde antes de obtener la licenciatura empecé a trabajar y continúo haciéndolo hasta el día de hoy.

Me considero una persona bendecida, ya que tengo una familia en la que todos trabajamos y hacemos lo que está en nuestras manos para que la sociedad y el país mejoren.

Reconozco que la corrupción está rampante en el país y cuando me he topado con personas así, a lo largo de mi vida, me he mantenido a distancia o les he dicho claramente que no quiero tener nada que ver con ellas.

Por lo cual, creo que si usted fuera el modelo de honestidad que presume ser, sería imposible que se rodeara de rateros, estafadores, secuestradores y asesinos.

Mi marido y yo tenemos un negocio desde hace 42 años. En él y en la casa siempre les hemos pagado a los empleados un sueldo digno y se les ha tratado correctamente, por lo que no me parece que usted trate a los empresarios de corruptos y que diga que nos enriquecemos a costa de los empleados.

Un principio básico de administración es que primero hay que tener ingresos para poder realizar egresos, por lo que le pregunto ¿cómo va a obtener todo el dinero que promete que va a repartir?: pensión de $1,200 a todos los adultos mayores, sueldo de $3,600 a ninis, beca de $2,400 a estudiantes y ayuda a madres solteras; ¿le va a quedar dinero para que funcione toda la estructura gubernamental?

No me gustan las manifestaciones, marchas y plantones en las calles, ya que interfieren y afectan a terceros y usted no sólo las tolera, sino que las alienta y las organiza.

Seguramente, usted nunca dio clases, yo sí, en la Universidad Metropolitana y en la Universidad Iberoamericana y es desesperante tener a un grupo de alumnos que estudiando ingeniería, no conocen la ortografía, no se saben expresar correctamente y no saben resolver una ecuación de 1er. grado, que se enseña en 1º de secundaria, ya que de haberlo hecho sabría lo urgente de realizar una reforma educativa.

Además, en todos los trabajos se evalúa a los trabajadores, ¿Por qué no se va a evaluar a los maestros, que tienen la enorme responsabilidad de educar a los niños?

Como puede hablar de la mafia del poder, si usted ahí se formó; habla mal de los que fueron sus compinches y acepta como colaboradores a personas de las que antes habló mal.

Sr. López Obrador, usted es una persona ávida de poder, que está compitiendo por tercera ocasión por la Presidencia y que a falta de propuestas claras, razonadas y viables, se dedica a atacar a sus contrincantes con apodos y calificativos peyorativos, que distorsiona la verdad a su conveniencia, que recurre a frases simplonas o groseras, que considera chistosas y que hace promesas imposibles de cumplir.

La historia nos ha enseñado que cuando se le da el poder a una persona tan intolerante como usted y que se cree el poseedor de la verdad absoluta, se convierte en dictador.

P.D. Quisiera preguntarle a “Juanito” si él cree que usted cumple las reglas que pregona: no mentir, no robar y no traicionar.